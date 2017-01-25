黃中追悼全民首長 劉利民無比沉重

（本报诗巫24日讯）黄乃裳中学董事长天猛公拿督刘利民表示，丹斯里阿德南沙登的逝世，对砂州子民是莫大损失。他对待砂全民如自己的孩子，为砂拉越贡献一生。阿德南在卧病在床之际的临终前，心中仍然惦记着砂拉越的前景，他更希望砂子民能够守护好犀鸟之乡的土地。

刘利民表示，今天我们怀着无比沉重的心情，在黄中讲堂深切悼念当代杰出领袖，砂州全民前首长丹斯里阿德南沙登。

他表示，阿德南是非常优秀的领导人，他接任首长未足3年，但是砂拉越在他带领之下，取得许多突破性的成长。遗憾的是，他壮志未酬身先死，令人感到十分惋惜。

他是在今早于该校讲堂举行的“已故砂前任首长阿德南沙登追悼会”上致辞时这么表示。

他说，阿德南自2014年接任首长后，其所带领的砂政府顺服人民意愿，以砂全民的利益为优先考虑，同时也落实及实施五十多项惠民的政策，让英语成为砂拉越的第二官方语言。

他说，阿德南作风雷厉风行，处事很干脆俐落，也很有效率，而且决策果断、明确又务实。阿德南坐言起行、坚定信念和行动一贯的领导风范，成功维持各族的团结，使得砂拉越在近年取得多方面突破性的发展。

他称，阿德南言出必行，是个优秀领导，实实在在地为华文教育做出了许多贡献。他关心华教，拨款予砂州14所独中：2014年拨款300万、2015年拨400万、去年则加到500万令吉。

他表示，阿德南在2015年宣布，砂政府承认独中统考文凭，并录取统考文凭持有者进入州内大学及成为砂政府公务员。

他称，阿德南对华小与独中所做的一切，是前所未有的。身为华教的一份子，必须铭记于心。虽然阿德南已与世长辞，但他的精神永远与我们同在，也是大家学习典范。

最后他说，悼念丹斯里阿德南，要化悲痛为力量，效法他的奉献精神，优良作风，高尚品德，及勇于进取的魄力，在各自的岗位上，奋发拼搏，继续未完成的事业，以更加高昂的热情加倍努力，做出更大的奉献。