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魯民出門玩都戰戰兢兢 周長佑籲聯邦正視

发布于 January 8, 2017


（民都鲁7日讯）行动党民都鲁支部宣传秘书周长佑表扬民都鲁警区成功逮捕数月来犯下13宗案件的5男2女，惟他表示罪案频频发生带给民众生活困扰已是事实，因此警界仍需继续努力直至案件一一破案并将歹徒们绳之以法。
周长佑是针对民都鲁近来一连串的罪案事件这么表示。
“歹徒如今已是不分昼夜且手法熟练，从民众住宅区房屋，各区的商业中心，公共场所停车场等，随处随物都可以是他们下一个干案的目标。”
他指出，民都鲁治安是多年来困扰民众的首要问题，惟叫人民感到遗憾的是该问题却没有得到联邦政府积极的关注。他说，歹徒们猖狂的举动已明显无视法律的存在，许多重复干案的手法都一再被使用且案情甚是一宗比一宗严重，如在本周一发生的歹徒夺枪事件。
“警察的职责和任务即是防范与消灭罪案，保护人民的性命和财产安全。惟长期来，这些都已不再是民众所感受到的，许多民众连平日夜间外出都没有安全感，甚至在假期全家出门游玩都带着战战兢兢的心情。”
他说，每当知晓周围民众有遭遇窃贼事件，他都会鼓励受害者前往警局报案，但很可惜警界给民众的印象却总是“每次报案都少看到抓到贼”。因此这种情况已让民众对报案感到无奈，况且在民都鲁报案手续还得东奔西跑，最终还可能耗数小时完成报案手续。
周长佑呼吁联邦政府重视民都鲁罪案事件日益严重问题，设法提升民都鲁警界向来面对人力资源及警员装备不足的处境，如此民都鲁警界才能随时保持最佳状态，更有效率的执行工作。

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