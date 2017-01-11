魏家祥劉勝權會見工商團體 談雇主強制責任無成果

（布城10日讯）2名首相署部长和工商团体针对“雇主强制责任制（EMC）”今日展开2小时30分的对话会，虽无具体成果，但部长将在明日的内阁会议中提出。

2名首相署部长分别是掌管廉正和问责事务的拿督刘胜权以及掌管中小型企业和新村事务的拿督斯里魏家祥。出席的工商代表有中华总商会（中总）总会长拿督戴良业、秘书拿督卢成全、马六甲机械厂商公会会长陈保成以及大马中小型企业总会长拿督江华强等人。

上述两造今早10时便进入首相署出席对话会，直至中午12时30分才结束。不过戴良业等人拒绝做出回应，匆匆离开。

戴良业在上车前向媒体指出，部长将会就有关课题带到明日的内阁讨论，所以一切静待明日；而卢成全也表示今天会谈“算有进展”，也希望媒体等候明日的内阁会议。

然而，陈保成则向媒体抱怨，表示经过今日的会谈后，质疑政府没有周详计划去推动“雇主强制责任”措施，并指虽然刘胜权承诺盼能在一周内解决问题，不过其本身不抱以任何希望。

“他说可以一星期内尝试解决，可是能如何解决？我们不抱以任何希望。今天经济如此糟糕，政府应该协助企业推动发展，而不是让商家处于艰难的环境。”

“我们相信他说的每一句话，但是一直以来的表现，还是让我们很失望，为什么？相信我们的问题却不能解决我们的问题，这个很大的问题。”

尽管如此，陈保成依旧希望明日的内阁会议可以取得良好的解决方案。“我们知道这个政策不成熟，必须展延。”

询及一周后是否会采取任何进一步行动，他表示无法预测。“一星期后是解决还是有更大的问题浮现，我们不知道，我们也没有信心。但有一个我们是清楚知道，羊毛出在羊身上，任何成本增加最终将导致消费者的生活成本提高。”

“所以国家任何的领袖，一定要小心推动政策，如果再不打造利于华人经商环境的政策，要进步非常困难。这些部长应该把智慧拿出来。”

江华强指出，今日的对话气氛非常融洽，双方提出看法，希望能达致共识，制定完整的外劳政策。

询及大马中小型企业总会的立场，江华强希望会议可以探讨一次性解决的政策。

“其实外资都在看政府的政策，他们也看到政府的政策漂浮不定，现在希望有一个完整的政策可以给外资信心。刚刚有出席的日本资方也表法，投资降低是因为政策漂浮不定。”

“希望明天的内阁会议有基本的答案，有一个目标方向让业者们前进。”