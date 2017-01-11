高樓建築晃動數秒 我國1.5級地震

汶莱首都斯市受到西里柏斯海海域7.2级地震波及，首都市中心与巴拉卡斯多座高楼用户均能明显感受到大楼微微震动。民众也纷纷离开室内，到空旷地区集合。

（本报斯市10日讯）汶莱首都斯市今午受西里柏斯海海域发生的里氏7.2级地震波及，首都市中心与巴拉卡斯多座高楼用户，均能明显感受大楼微微震动。

汶莱是在西里柏斯海海域发生后的数分钟后感受到轻微地震。根据网站earthquaketrack.com数据，汶莱震度达1.5级。

汶莱气象局发出的地震忠告显示，西里柏斯海海域在下午2时14出现地震。而汶莱大约在下午2时15分就感受到震动。

地震发生时，斯市高楼建筑出现数秒震动，此异常情况的出现，导致众多身在高楼者纷纷逃离建筑物。

交通部透过气象局发出的文告指出，地震出现后，该部成功将受影响者疏散到集中点。

明显感受到地震的高楼分建于山丘上，包括高约15楼的DST大楼及位于市中新回教银行大楼，该大楼高度也超过10楼。

汶莱消防拯救局与皇家警察也在地震出现后，派员前往上述建筑维持秩序，及对相关建筑进行检验。

该部长指出，在公共工程局工程师的协助下，有关建筑证实结构正常，相关用户才获准重返建筑。