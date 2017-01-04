高思維教學增二維碼掃描 小一生課本重新編寫

课本也趋高科技，增加二维码扫描。

（双溪大年3日讯）2017年小一课本重编印刷。

小学课程标准纲要（KSSR)由今年（2017年）做出修正，一年级新生皆采用新课本上课，据了解，华文课本增加“识字”、“深广课文”和汉语拼音等，此外，课本也趋高科技，增加二维码扫描。

双溪大年新民B校校长曾照雄表示，小学课程标准纲要（KSSR)经过检讨后，今年所有小学一年级的课本重新编写印刷新版本，新课本内容更加充实，更加适合学生。

他说，该标准课程纲要是于6年前开始实行，并于去年的小六评估考试启用新的考试格式。

他是于今日接受记者的访问时，如是表示。

他说，除了采用新课本，课程标准也有所调整，把每周2节音乐和一节美术，结合为3节一起进行，并改称“艺术教育”科目。

他指出，该课本内容经过修改重新设计，相信会适合学生们，惟学生们需要一些时间重新适应新课本纲要。

新民A校校长林洸安认为，一年级的课文着重高层次的思维能力和创意。

他说，课程纲要强调先分析、思考，才来作答，然后给予道德评价，这对没有受过学前教育的学生会显得辛苦，将无法适应。

他说，阅读一篇文章内容后，学生要面对深究、联想、分析人物的行为怎样，真的是不简单。

他说，课程的目标没有任何改变，只是一年级课程有进行修正。