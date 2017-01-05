高回酬投資買賣轎車為餌 夫婦騙3人1.13萬

罗哈娜及罗斯兰（右）示出一对嫌犯的照片。

（亚罗士打4日讯）米都一对夫妇以高回酬投资买卖轿车为诱饵以吸引投资者，结果3名投资者不幸受骗，损失1万1千300令吉。目前，哥打士打警方缉捕该对夫妇嫌犯。

哥打士打县警区副主任罗哈娜联同商业罪案调查组主任罗斯兰于周三召开记者会时指出，警方是于2016年12月杪接获该3名受害者投报后，展开调查。

罗哈娜指出，经过警方调查，发现该对夫妇嫌犯（男嫌犯33岁，女嫌犯30岁）家住波各先那，并从其家属了解他们经有2年没有回家，目前下落不明。

“嫌犯育有2名孩子，只是没和孩子在一起。”

她说，这对夫妇嫌犯作案的手法即游说受害者拿出一笔钱投资买卖轿车，并声称投资赚取后会获得高回酬，当嫌犯骗获取到受害者给予投资的钱后就失去踪影。

“我们相信这对嫌犯是从2016年11月杪至12月初开始作案，而3名受害者与这对嫌犯之间有的是互相认识，有的不认识。”

另一方面，哥打士打县商业罪案调查主任罗斯兰表示，该对夫妇嫌犯每次作案都游说受害者拿出2千令吉至4千多令吉投资，并答应数天内会给予受害者回酬，受害者以现金及线上汇款方式给予对方。

他说，警方也调查发现该对嫌犯尚有5千400令吉余数回酬还未给受害者。

他指出，至于3名受害者，他们分别是2女1男，年龄介于25岁至50岁，分别来自吉打港口、咙呀及波各先那，都是商人及餐馆业者。

他表示，警方将援引刑事法典第420项条文（欺骗及不诚实手法引诱他人移交财物）调查此案。

他也促请大众若有看见这对嫌犯，可联络商业罪案调查组热线号码04-7747204或04-7747205或行动室热线号码04-7326999。