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驚訝停止直飛香港 中總促政府認真看待

发布于 January 22, 2017


（古晋21日讯）古晋中华总商会就近日香港航空有意于2017年2月25日后停止香港直飞古晋的航班感到惊讶与遗憾。据悉，本州旅游、艺术及文化部助理部长（旅游）拿督李景胜亦证实了此项消息。
原本本州旅游局与该航空公司签署的合作协议中阐明该直飞航线预计运作期为3年。
该直飞航班从2016年5月28日的首航起即每周两趟（周三、周六）才开通不到一年的时间，而近期更是减至每周仅有一趟直飞航班。根据香港航空公司发出的信函中指出，这是经过该公司内部就航班规划及商议后所做的决定。
本州政府正在落力地向国际推广本地旅游业及商业发展。现有的直飞国际航班有限，随着此项香港直飞古晋的往来航班被取消，有关领域的发展前景肯定将受到影响与打击，此外，有关决定也将对那些欲乘搭该航班前往香港及周边地区的人民带来不便。
因此，该会希望香港航空能重新考虑及检讨其决定，也促请州政府认真看待此事，并采取积极的步骤让香港航空保留有关航班。同时，该会也呼吁政府加大力度发展本州的旅游业，特别是提升旅游景点的基本设施及加强宣传，以吸引更多的游客到访，并开拓更多的国际航线，让旅游业引领本州的经济发展，为相关领域如零售业、旅店、餐馆、小贩、计程车司机，甚至产业发展各方面制造商机，造福州民！

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