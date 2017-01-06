馬袖強：今年透過新舊市場 原產品出口收入可增至8%

（吉隆坡5日讯）种植与原产业部长拿督斯里马袖强表示，该部门将会继续与相关机构合作，努力巩固我国原产业在出口市场的贡献，确保价格可以稳定，进而让小园主有稳定的收入。

他相信，部门为2017年所制定的策略步骤将能够确保国内油棕、橡胶、树木、可可、胡椒及红麻原产业的发展。

马袖强在文告中说，2016年的橡胶及油棕的出口收入有所提升，在去年1月份至10月份，我国原产业出口的收入达992亿令吉，跟2015年同期相比增加了2%，同时占了我国总出口额的15.6%。

“这些都是各方努力下所得到的正面回响。”

他说，原产业部放眼在2017年，透过巩固原有市场及开发新市场，以让出口收入可以增长5%至8%。

他补充，这包括跟伊朗商讨自由贸易及在西亚国家及南欧国家的新市场。

马袖强指出，他们也将会在研究与开发的活动做出努力，以便能够为产品增值，这也可以增加产品在市场上的需求及国际上的竞争能力。

他说，2017年也是我国特别的一年，因为将会庆祝我国种植油棕商业化100周年，这项行业为我国的社会经济带来很大的贡献，同时也为社会提供更多的就业机会、企业发展及国内外的贸易。

“为此，我们的部门会继续努力巩固油棕业，以便该领域在未来的100年能继续对国家作出贡献。”

他指出，原产业对大马来说，无论是以前、现在或未来都是国家的经济支柱，相信它将会成为国家发展的催化剂。