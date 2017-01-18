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馬澳中發布聲明 搜尋MH370客機暫停

发布于 January 18, 2017


（吉隆坡17日讯）马来西亚、澳洲和中国三方发布声明，宣布暂停马航MH370客机水下搜寻工作。

声明指出，搜索船今天将离开南印度洋12万平方公里的搜寻范围。

上述联合声明指出：“虽然已经尽一切努力，使用最好的科学知识、最先进的科技和听取专才的意见，但是搜寻队伍找不到上述客机。”

上述声明由交通部长拿督斯里廖中莱、澳洲基础建设及交通部长达伦切斯特以及中国交通运输部长李小鹏联合发出。

2014年3月8日，载有239名乘客和机组人员的马航MH370客机，在吉隆坡飞往北京途中失踪。

他们在声明中说，虽然使用科学方法研究所有可能性，不过仍没有正确地点的最新消息。

他们说，暂停搜寻工作并非在随意情况下所作的决定。

“这符合我们去年7月，在布城召开三方会议中的决定。”

他们由衷感激提供专才和协助的相关国家。

“我们感激参与搜寻工作的人士，这是前所未有的挑战。

“他们不言倦的努力增加我们对搜寻区域的认识，对我们鉴定客机地点非常重要。”

他们说，今天这项消息对上述3个国家重要，不过对罹难者亲友而言更为重要。

他们也再次致哀。

“我们希望有最新消息，最后寻获客机。”

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