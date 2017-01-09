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馬新2男被禁錮16小時 警逮9人3人有前科

发布于 January 9, 2017
49岁狮城男子及43岁大马男子被禁锢在柔佛士姑来的一间住家里长达16小时。
49岁狮城男子及43岁大马男子被禁锢在柔佛士姑来的一间住家里长达16小时。


（柔佛、新加坡8日综合讯）新加坡男子与一大马男子在柔佛遭9人掳拐及绑架，禁锢在士姑来一间地点偏僻的房屋，狮城男子从事劳务中介生意，常在新马两地跑，他因涉及商业与钱财纠纷，谈判不成，被禁锢长达16小时。

受害者是49岁狮城男子，另一人则是43岁的大马男子，两人互不相识，他们从本周三（4日）凌晨2时起，分别在不同地方遭绑走，跟着再带到上述地点禁锢。

据了解，狮城男从事劳务中介生意，在大马找寻适当的员工介绍到新加坡工作，所以常到柔佛公干。

知情人士透露，狮城男因涉及商业与钱财纠纷，传出他与另一方因一笔数千令吉的佣金问题谈不拢而被禁锢。

不过，目前尚不得知禁锢他的，是另一方的人直接下手，还是花钱找人来代劳。

狮城男和另一名男子被禁锢在房屋里长达16个小时，直到警方接获投报，根据蛛丝马迹找上士姑来一间位置偏僻的房屋，才成功解救两人。

警方在该房子逮捕了6名嫌犯，另外3名嫌犯在不同地点落网，被捕的7男2女年龄介于17岁至26岁，其中3名嫌犯拥有刑事和毒品犯罪前科。

警方也在现场起获多件受害者和嫌犯的物品，包括12台手机、马来亚银行提款卡、属于其中一名受害人的国产车、750令吉和巴冷刀。

大马警方还在追查这起事故。

另外，新山南警区主任苏莱曼向记者证实，狮城男子在协助警方调查后，已经回返新加坡。

狮城男没有受伤，目前已返回新加坡，大马受害者则头部被利器刺伤，目前伤势稳定。
据了解，狮城男并没有受伤，被禁锢期间没被暴力对待。不过大马受害者则没那么幸运，据知他的头部被利器所伤，头部流血，被警方救出后送到医院治疗，目前伤势稳定。

对大马受害者被刺伤，苏莱曼表示警方也会援引刑事法典的以武器致伤条文来调查此案。

綁匪要7千令吉贖金

绑匪分别要两名肉票付7千令吉赎金才放走他们，大马受害者妻子只拿得出1千令吉，妻子马上报警求助。

据了解，绑匪要大马受害者付7千令吉赎金，他们也向狮城男索回之前涉及商业和钱财纠纷的数千令吉，据知金额也与赎金相差不远。

不过，大马受害者的妻子因为不够钱，情急之下报警求助。警方根据线索找到禁锢他们的士姑来房子，两名肉票才获救脱身。

柔州刑事调查主任卡马鲁受询时，证实报警的是大马受害者的妻子，他也透露狮城男子的确是涉及商业和钱财纠纷才被禁锢。

他表示，虽然在严格的意义上，狮城男子不算被绑架，但大马警方还是严厉看待这起事故，因此在绑架及勒索的条文下调查此案。

 

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