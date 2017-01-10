首页 新闻 国内新闻 馬中產業園區隆辦事處 一條龍服務

馬中產業園區隆辦事處 一條龍服務

发布于 January 10, 2017


（吉隆坡9日讯）为加强马中关丹产业园区的服务，并给予潜在的投资者支持与咨询，马中产业园区在吉隆坡成立办事处。

第二国际贸易及工业部长拿督斯里黄家泉透露，马中产业园区吉隆坡办事处所给予的是一站式服务，即给予有意在马中关丹产业园区的投资者一切有关投资与商贸的咨询和服务。

“马中产业园区吉隆坡办事处属于‘一条龙’服务模式，它将政府有关投资与商务的部门与机构，如大马对外贸易促进机构（MATRADE）、大马投资发展局（MIDA）、东海岸经济特区发展理事会（ECERDC）的功能汇集在一起，提供投资者一站式的服务。”

黄家泉也是马华总秘书，他今早是在为马中产业园区吉隆坡办事处开幕时，如是指出。

他也提及，尽管我国近来被越南“迎头赶上”，使到越南成为中国对东盟国家中的第一大贸易伙伴国，惟我国会继续努力，以夺回中国对东盟国家中的最大贸易伙伴国的位置。

“一直以来，中国是马来西亚最大的贸易伙伴国，而我国也曾是中国对东盟国家中的最大贸易伙伴国。但是，最近我国被越南超越了，但我国还是希望能够破茧而出，继续成为中国对东盟国家中的最大贸易伙伴国的国家。”

黄家泉也透露，在马中关丹产业园区亦有投资项目的广西北部湾国际港务集团，近期添购了数十架的空中巴士，以载送中国游客来马，因此他希望这有助于我国的旅游发展，并且带来更多的中国游客。

“据我了解，去年有134万中国游客来我国。不过，我相信随着北部湾海空公司提供南宁至马来西亚的航线后，很快会达到200万人次的中国游客来马。”

另一方面，马中关丹产业园合资公司（MCKIPSB）董事长拿督孙兴存在致词时则表示，他预估今年马中关丹产业园将会吸引80亿令吉至100亿令吉的投资额。

他指出，他了解到其实马中关丹产业园区存在许多的潜在投资者，因此他们今年将加倍努力，以积极拉拢这批潜在投资者，并期望今年马中关丹产业园的投资额能突破80亿令吉，向100亿令吉迈进。

“事实上，马中关丹产业园于2013年起，其吸引到的投资额已达到190亿令吉。”

孙兴存也是IJM置地有限公司总执行长兼董事经理，他说，该园区放眼今年能够吸引到重型与中型产业，以及物流产业投入至园区内。

他也说，其实马中关丹产业园建设工程的马方财团将交由IJM土地有限公司和森那美产业有限公司取代领导，以推动这项马中合资的大型投资计划。
“在马中关丹产业园区内，马方投资占51%，中方投资则占49%。”

  • 會見美官方人士 中國譴責蔡英文

    （休斯敦9日讯综合电）台湾领导人蔡英文访问中美洲四国途中过境美国，周日在休斯敦会见了美国得克萨斯州参议员克鲁兹和得克萨斯州州长阿博特，引发中国谴责。 …
    January 10, 2017
    0 second read
  • 主要资源与旅游部部长拿督阿里移交2016-2020策略计划文件予各部门单位主任等。

    朝2035年宏願邁進 資源旅遊部推5年計劃

    （本报斯市9日讯）主要资源与旅游部今日推展其2016-2020策略计划，全面开启推动国内主要资源与旅游领域发展计划项目，让农业、渔业局、森林局、旅游业能成为国家经济发展的支柱。 …
    January 10, 2017
    3 second read
  • 社交网疯传的今年2月钱袋月统属网路谣言。

    2月錢袋月823年僅一次？ 純屬謠言

    （本报斯市9日讯）今年2月钱袋月乃“网路谣言”。 …
    January 10, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • IJM总执行长兼董事经理拿督孙兴存（左2）向黄家泉（中）讲解马中关丹产业园区的模型，以让他了解园区内的作业内容。左起旺哈斯米、周小溪与哲巴星甘艾萨。

    交易達一定數額豁免關稅 政府欲設數碼自貿區

    （吉隆坡9日讯）第二国际贸易及工业部长拿督斯里黄家泉透露，政府正打造“数码自由贸易区”，让消费者未来在该贸易区内交易达一定数额可豁免全部关税。 他指出，尽管全球许多国家已在相互签署…
    January 10, 2017
    5 second read
  • 49岁狮城男子及43岁大马男子被禁锢在柔佛士姑来的一间住家里长达16小时。

    馬新2男被禁錮16小時 警逮9人3人有前科

    （柔佛、新加坡8日综合讯）新加坡男子与一大马男子在柔佛遭9人掳拐及绑架，禁锢在士姑来一间地点偏僻的房屋，狮城男子从事劳务中介生意，常在新马两地跑，他因涉及商业与钱财纠纷，谈判不成，…
    January 9, 2017
    0 second read

  • 進行內部裝潢滿足商業需求 甲州首長關注古跡維護

    （马六甲8日讯）在过去10年，马六甲已成功通过旅游业，将其丰富的历史文化遗产进行商业化，但随着时间流逝，商业化却对古迹带来威胁。 除了一般人，甲州首席部长拿督斯里伊德利斯哈侖也对过…
    January 9, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭