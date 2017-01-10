馬中產業園區隆辦事處 一條龍服務

（吉隆坡9日讯）为加强马中关丹产业园区的服务，并给予潜在的投资者支持与咨询，马中产业园区在吉隆坡成立办事处。

第二国际贸易及工业部长拿督斯里黄家泉透露，马中产业园区吉隆坡办事处所给予的是一站式服务，即给予有意在马中关丹产业园区的投资者一切有关投资与商贸的咨询和服务。

“马中产业园区吉隆坡办事处属于‘一条龙’服务模式，它将政府有关投资与商务的部门与机构，如大马对外贸易促进机构（MATRADE）、大马投资发展局（MIDA）、东海岸经济特区发展理事会（ECERDC）的功能汇集在一起，提供投资者一站式的服务。”

黄家泉也是马华总秘书，他今早是在为马中产业园区吉隆坡办事处开幕时，如是指出。

他也提及，尽管我国近来被越南“迎头赶上”，使到越南成为中国对东盟国家中的第一大贸易伙伴国，惟我国会继续努力，以夺回中国对东盟国家中的最大贸易伙伴国的位置。

“一直以来，中国是马来西亚最大的贸易伙伴国，而我国也曾是中国对东盟国家中的最大贸易伙伴国。但是，最近我国被越南超越了，但我国还是希望能够破茧而出，继续成为中国对东盟国家中的最大贸易伙伴国的国家。”

黄家泉也透露，在马中关丹产业园区亦有投资项目的广西北部湾国际港务集团，近期添购了数十架的空中巴士，以载送中国游客来马，因此他希望这有助于我国的旅游发展，并且带来更多的中国游客。

“据我了解，去年有134万中国游客来我国。不过，我相信随着北部湾海空公司提供南宁至马来西亚的航线后，很快会达到200万人次的中国游客来马。”

另一方面，马中关丹产业园合资公司（MCKIPSB）董事长拿督孙兴存在致词时则表示，他预估今年马中关丹产业园将会吸引80亿令吉至100亿令吉的投资额。

他指出，他了解到其实马中关丹产业园区存在许多的潜在投资者，因此他们今年将加倍努力，以积极拉拢这批潜在投资者，并期望今年马中关丹产业园的投资额能突破80亿令吉，向100亿令吉迈进。

“事实上，马中关丹产业园于2013年起，其吸引到的投资额已达到190亿令吉。”

孙兴存也是IJM置地有限公司总执行长兼董事经理，他说，该园区放眼今年能够吸引到重型与中型产业，以及物流产业投入至园区内。

他也说，其实马中关丹产业园建设工程的马方财团将交由IJM土地有限公司和森那美产业有限公司取代领导，以推动这项马中合资的大型投资计划。

“在马中关丹产业园区内，马方投资占51%，中方投资则占49%。”