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首相蒞臨主持 四小2校舍2月9啟用

发布于 January 18, 2017
古晋中华小学第四校将于2月9日由首相拿督斯里纳吉主持新礼堂与校舍启用礼。
古晋中华小学第四校将于2月9日由首相拿督斯里纳吉主持新礼堂与校舍启用礼。


（本报古晋17日讯）古晋中华小学第四校新校舍及旧校舍翻新工程于去年竣工后，将于2月9日举行启用礼。
届时，首相拿督斯里纳吉将于2月9日下午莅临，为四小耗资600万令吉的新校舍与旧校舍翻新工程主持启用礼。
古晋中华小学第四校建校委员会主席蔡文铎表示，四小的建校工程涵盖了新校舍的建造和旧校舍翻新，新校舍的建筑包括礼堂、8间课室、食堂与办公室，整个工程耗资600万令吉。
他说，四小的建校工程有一个特点，即在短短8个月内就完成。其中新礼堂的建筑时间只耗费了4个月，而其它工程也只花了4个月。
他在接受《联合日报》访问时，特别感谢建筑商陈悦枝其团队日以继夜地赶工，让四小的新旧校舍工程得以在短短的8个月内完成，使学生们与教师们能在舒适的环境中教学。
他指出，该校的工程能在短时间内完成，也是因为获得社会大众的大力捐助，尤其是首相纳吉在2015年拨款150万令吉、首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里在2015年9月18日的四小筹款晚宴上拨款80万令吉，及陈悦枝捐助了130万令吉。
四小建校工程在去年竣工后，已经开始启用。

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