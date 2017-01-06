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首位非裔上太空站　女太空人明年出發

发布于 January 6, 2017


（美国华盛顿5日讯）美国航太总署（NASA）周三（4日）宣布，2018年将会送两名太空人到国际太空站（International Space Station），其中首次上太空的埃普斯（Jeanette Epps），将会是第一位进入国际太空站的非裔人士。

另名太空人是菲斯特尔（Andrew Feustel），将会在明年3月担任工程师，加入第五十五“探险任务（Expedition）”飞到国际太空站，而埃普斯则是预计在明年5月担任工程师，加入第五十六的探险任务。

埃普斯来自美国纽约雪城（Syracuse），拥有太空工程博士学位，将会是第一位加入探险任务、登上国际太空站的非裔太空人。她在2009年加入NASA前，曾有7年在中情局（CIA）担任技术情报员。

上月25日，美国电影《关键少数》（Hidden Figures）才正式上映，就在讲述3名杰出的非裔女性数学加强生（Katherine Johnson）、范恩（Dorothy Vaughan）与杰克森（Mary Jackson），1960年代在NASA工作，协助葛伦（John Glenn）成为史上第一位成功绕行地球的太空人，但由于非裔女性的身分，被迫退居幕后，无人知晓。
世界上首位登上太空的非裔太空人，是拉丁、非裔混血的古巴太空人曼德斯（Guion Bluford），1980年9月18日出发。

NASA公布明年将出任务的另名太空人菲斯特尔，在2000年加入NASA的太空人行列，2009年搭乘亚特兰提斯号，完成最后一次前往哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）的任务。他在2011年再次上外太空，搭乘奋进号太空梭（STS Endeavour OV-105）最后一次出任务，到国际太空站。

埃普斯明年將成為首位登上國際太空站的非裔太空人。（法新社）
埃普斯明年將成為首位登上國際太空站的非裔太空人。（法新社）
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