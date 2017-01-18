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食用Nutella巧克力不會致癌 馬袖強： 有人圖打擊我國棕油業

发布于 January 18, 2017


（吉隆坡17日讯）著名巧克力酱Nutella致癌？种植与原产业部长拿督斯里马袖强驳斥有关报道，认为不应该被扭曲的谣言误导，进而打击我国棕油业。

日前，媒体相继报道指该款巧克力含有三氯丙醇（3MCPD），指精炼棕油在高温后可产生致癌物，即“缩水甘油脂肪酸酯（GE）”。

对此，马袖强今日亲自食用Nutella，坚称该食品所含的棕油成分不会致癌，并指其他油类也含有三氯丙醇。

“有关报道并非说禁止Nutella，而是提防食用者有患癌风险。”

根据马袖强指出，Nutella的制造商“费列罗（FERRERO ROCHER）”，是全球最大的巧克力制造商，而且非常骄傲他们向我国购买许多棕油。

他周二出席棕油业论坛后对媒体指出，认为有关致癌论是因为一些有心人为着商业利益，而企图打击大马棕油业。

“有心人以前用环境课题打击棕油业，现在又用健康课题，这是不公平的，而且过去大马棕油业发展并无杀害人猿的环境问题。”

当媒体再三确认有关人猿的回答时，马袖强再三强调，我国棕油业开发并没有杀害人猿，反之大马棕油局（MPOB）是照顾人猿，包括确保它们可以继续生存和繁衍。

出席活动者包括大马棕油局主席拿督斯里阿末韩沙，以及总监阿末库赛里。

马袖强（中）在记者会上亲自食用Nutella辟谣，左起为阿末库赛里和阿末韩沙。
马袖强（中）在记者会上亲自食用Nutella辟谣，左起为阿末库赛里和阿末韩沙。

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