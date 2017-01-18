頭戴宋谷 面帶微笑 天橋底下現阿德南畫像

街头画家画出阿德南画像及他最爱的口号，以此独特的方式纪念阿德南。

（本报古晋17日讯）砂前首长拿督巴丁宜阿德南的逝世，让许多砂拉越子民感到悲痛与惋惜。爱戴阿德南的子民纷纷在各地用各自的方式悼念阿德南，而古晋出现街头艺术家在天桥底下画出阿德南的画像，以独特的方式纪念心目中的偶像，且画像更是分外抢眼！

艺术家在砂督桥底下基座的墙面上画了阿德南的头像，可见画像中阿德南穿者蓝色上衣并佩戴马来宋谷，戴着眼镜脸带微笑，而其背景更画上他生前爱喊的口号：“OHHHHA”，加上是砂拉越州旗的颜色作为字眼的颜色，整体呈现格外鲜艳夺目。画像旁边也记录了“1944-2017”阿德南生前的年份。

据悉，上述画像的画家是2名年轻的马来同胞所着，他们是25岁的莫哈默沙迪、以及27岁的阿米赛益阿里，两人也是非常要好的朋友。

今日也是阿德南逝世的第七天，在这7天的哀悼期内，各地爱戴阿德南的砂拉越子民自发地发动悼念阿德南的活动，包括各地在夜间举办烛光会、多所学校也举行默哀和追思会、各社团在活动期间进行默哀等，显示出人民对阿德南的尊敬与怀念。

另外，记者也发现，阿德南画像前的地上，也有人置放蜡烛，祝愿阿德南安息。