頑童校內燒電單8車 1500師生急疏散

（台湾4日讯）位于北市仁爱路三段的幸安国小，全校师生1千500多人，昨上午10时许校内车棚突然起火，目击者指称当时隔着围墙听得到校内“哔哔剥剥”声，还夹杂著机车油箱爆炸声响，火舌直冲天际，滚滚浓烟相当吓人（见图），路人均不敢置信，校园内怎会如此大火，还以为遭到恐怖攻击。

警消调查，起火车棚旁是学校储藏室，两旁也有教室，校方发现火灾立即报警，并疏散全校1千500百余名师生到操场避难，还有学生兴奋大叫：“不用上课了！”师长们则纷纷拿灭火器抢救，但电单车油箱爆裂流出汽油，导致火势窜烧，幸警消赶到后迅速扑灭。

警消调查，校内电单车停车区仅供教职员工停放，起火点离校外巷道只有一墙之隔，校方一度以为遭人从校外丢进汽油弹纵火，警消清查后发现共有8辆电单车及一辆脚踏车烧毁，教室外墙磁砖已被高温烧烤剥落，连遮雨棚也都烧融，所幸未造成人员伤亡。

警方和校方调阅车棚附近监视器画面，发现起火前有一名校内五年级男学生靠近车棚，并以不明物体碰触机车上毛巾与塑胶雨衣后离去，不久该电单车就冒出火苗。校方确认该名男学生身分后，警方也在教室找到这名学生，并通知学生家长陪同调查。

不过，男学生看到警察出现时，当场吓坏嚎啕大哭，坦承因为一时好玩，才会拿随身携带的打火机，点燃电单车上用来擦拭灰尘的毛巾，他发现点燃后就离去，未料火势越来越大、延烧到其他电单车，他懊悔因一时好玩差点把学校烧了。

因警方在男学生口袋找到打火机，经请示少年法庭法官后，法官指示将等候消防局火灾调查科鉴识结果出炉后，再决定是否送办男童，暂时先将男童责付家长保护。