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韓星鄭俊浩現古晉 向市民拜早年

发布于 January 23, 2017


（本报古晋22日讯）韩流巨星郑俊浩现身古晋！他今午在古晋独立购物广场与该购物广场的高阶管理层向古晋市民拜个早年。
在古晋独立购物广场的安排下，郑俊浩有机会见识本地迎春习俗，并近距离与本地市民互动，毫无架子的他在迎春活动上移交红包和礼品给小朋友后亲切的抱起小朋友，展现亲民一面。
在观赏醒狮表演时，瑞狮趋前向郑俊浩撒娇，郑俊浩也不吝于给予醒狮“秀秀”，展现大男孩活泼的一面。
古晋独立购物广场管理私人有限公司总经理谢健文于该购物广场所举办的迎春活动后向媒体透露，郑俊浩相中并拟在古晋独立购物广场设立一个一站式销售据点售卖平价韩货，此行是来古晋独立购物广场进行勘察，并应管理层之邀一同迎春。
“郑俊浩有意设立的一站式平价韩货销售据点将售卖化妆品、配饰、服装和饮食等产品。他认为古晋是个很有潜能的市场，虽然目前经济不景气，但他看到消费者还有消费能力。”
谢健文表示，在全马的购物中心中，古晋独立购物广场之所以被相中，是因为该购物广场全年活动丰富、游客流量高，而一旦郑俊浩旗下的一站式平价韩货销售据点进驻完成，郑俊浩会把韩星带到古晋，推动本地的旅游业。
“古晋独立购物广场是他们在全马来西亚唯一一个选中的地点，我们很高兴也很荣幸，郑俊浩是直接联络我们的董事经理拿督黄天佑，向我们表示他们对古晋市场的兴趣。”
谢健文指出，郑俊浩对本地的零售业有信心，且本地也有许多韩国移民。
“我们估计郑俊浩会在今年的第三或第四季度在购物广场内设立据点。”

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