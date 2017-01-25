韓商被殺輿論要求下台 杜特蒂力挺菲總警長

（菲律宾马尼拉24日综合电）韩国商人池伊乔在菲律宾遭多名警察撕票案引发的反弹持续。当地舆论如今要全国警察总长德拉罗萨下台负责，总统杜特蒂则表示力挺德拉罗萨。

韩进造船厂前主管池伊乔去年10月18日在首都马尼拉以北约两个小时车程的安赫莱斯市的住家，被包括警察在内的八个人以假造拘捕令带走，之后向他的妻子勒索。池伊乔的妻子支付500万比索（约44万令吉）赎金后，涉案者又要求400万比索（约35万令吉），却无法证明池伊乔仍活着，家属于是报案。

德拉罗萨19日承认3名警察直接涉案，他们的一名上司则在旁“监督”。由于涉案警察是在国家警察总部勒死池伊乔，涉案者还是负责取缔毒品的特别任务小组，菲国许多质疑杜特蒂铁腕肃毒政策者因此群起大力抨击这个政策，并要德拉罗萨下台。

众议院议长：为免总统尴尬

总警长应立即辞职

据《菲律宾商报》报道，主张德拉罗萨下台者包括杜特蒂的坚定盟友及菲众议院议长阿尔瓦雷斯。阿尔瓦雷斯20日在声明中说：“德拉罗萨应立即辞职，以免杜特蒂总统更尴尬，并恢复（民众）对菲警察总长办公室的尊重。”

一直强烈批评杜特蒂肃毒手段的女参议员德利马22日在跨部门联席会议上说，此案证明法外杀人是杜特蒂肃毒战争的一部分。至于德拉罗萨是否应下台负责，德利马不置可否地表示：“德拉罗萨只是老板的忠实下属。他的老板就是总统（杜特蒂）。”

杜特蒂21日参加德拉罗萨55岁生日会时表示，他仍信任德拉罗萨，并要他继续任职。杜特蒂也向民众保证将彻查此案及提控涉案者。德拉罗萨出任警察总长前，曾是杜特蒂的安全助理。