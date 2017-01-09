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非法提供“無牌”服務 大馬陪月婆獅城搶灘

发布于 January 9, 2017
新加坡陪月服务业者指出，有更多大马陪月婆越堤提供非法服务。
新加坡陪月服务业者指出，有更多大马陪月婆越堤提供非法服务。


（柔佛、新加坡8日综合讯）新元兑令吉汇率走势强，新加坡业者揭露越来越多大马陪月婆越堤抢滩，非法提供“无牌”陪月服务，生意受波及。
受访的狮城业者告诉记者，虽然多年来都有“自由身”的大马陪月婆到新加坡接生意，不过自从新元兑令吉的汇率破1对3以来，就出现越来越多陪月婆非法到新加坡抢滩的局面。
Super Nanny Services老板蔡家裔透露，有顾客就曾聘请到“无牌”陪月婆，结果称“阿姨乱乱来”，要通过他们找个专业的。
新加坡多家提供保姆服务的公司都在网站上注明，新加坡政府自2002年7月规定，所有来自大马的陪月保姆都需要准证，无论她们与顾客是否是亲友或是否有收费。
Caregiver Nanny总裁杨涴淩表示，确实有听说过大马陪月婆到新加坡陪月却没有申请准证。
“如果她们是通过我们公司接工作的话，我们会帮忙申请准证，30元（约94令吉）的费用包含在我们的行政费内。”
她透露，有经验的大马陪月婆都知道需要准证，有些会主动问公司会不会帮她们申请。
蔡家裔指出，有些非法陪月婆还会在网上论坛乔装成家长，自我推荐，等客户私讯她们，再提供联络方式。
“他们这样不仅影响我们的生意，也会影响这个行业的名声。”

陪月婆宣稱  無需申請準證
记者乔装顾客，询问在网上自我宣传的陪月婆，有者宣称无需申请，但受访业者指出，无论到新加坡陪月多短的期间，都必须申请准证。
就有大马陪月婆告诉记者，陪月28天不需要准证，40天才需要，但新加坡人力部网站显示，大马陪月保姆的准证最长期限是16周。
此外，根据条例，只有年龄介于23岁至70岁者可以申请，顾客也必须支付人头税，公民每月60元，非公民每月265元。
也有自由身陪月婆表示，申请准证比较有保障，还主动提供相关资讯。

農曆新年收費  漲至4000新幣
农历新年样样涨，新加坡陪月收费飙涨至4千元（约1万2千500令吉）。
杨涴淩说，平常的陪月收费从2千元起跳，若要有经验的保姆就要2千600元左右，过年期间最低收费则要3千500元。
“农历新年是华人重要节庆，如果她们帮人坐月，就无法陪家人过年，自然会要求比较高的酬劳。”
也有新加坡公司表示收费将飙涨到4千多元，因有些外籍陪月婆可能选择在这段期间休息，人手就会更少。

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