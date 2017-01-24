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霹大臣：過半電訊塔非法操作 將嚴懲違例電訊公司

发布于 January 24, 2017
赞比里（右）表示重新拟定指南对付违例电讯公司。
赞比里（右）表示重新拟定指南对付违例电讯公司。


（怡保23日讯）霹雳州务大臣拿督斯里赞比里指出，霹雳州有过半的电讯塔都是非法操作，州政府已在重新拟定管制电讯公司的指南，以对付在私人及政府地段非法搭建电讯塔的电讯公司。
他强调，一旦重新拟定中的管制电讯公司指南出炉后，霹州政府绝不手软及向对方妥协，将采取严厉措施对付任何违例电讯公司。
他表示，州政府一直以来都有一套管制电讯公司操作的指南，但却因为电讯公司的反弹，包括透过中央政府施压，迫使州政府妥协，令州政府无法从善如流外，也平白流失收入。
大臣周一为霹雳电讯基建协调机构（APIT）主办的霹雳电讯服务及基建发展地作坊主持开幕后，在记者会上如是指出。
他说，根据记录，霹州迄今仅有1400座向当局注册的合法电讯塔，惟，被鉴定的非法电讯塔则却远远超过此数目，换句话说，州内有过半的电讯塔都是非法操作。
他表示，由于电讯公司的不责任行为，导致州政府保守估计每年流失2千万令吉的收入，因此州政府决定整顿现有结构，同时矢言不再对电讯公司低头。
较早时，大臣在致词时以不点名方式指责，一些电讯公司每年平均从霹州赚取超过2亿令吉的收入，但却不肯支付每座每年才只需2千余令吉的申请准证费，令人无法苟同。
出席仪式者包括霹州政议员拿督诺丽、怡保市长拿督占利里曼及各地方政府首长。

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