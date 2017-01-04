需等2周運抵學校 晉小一新生拿不到新書

小学课程标准制度在进行检讨后，于2017年重新编制小一课本。

（本报古晋3日讯）由于小一课本内容更新，尚有一些新编制的课本未运抵学校，古晋一些小学的小一新生要在两个星期后才能拿到新课本。

古晋中华小于第四校一名家长向《联合日报》指出，他的孩子是今年的小一新生，不过今天上学并未领取课本，并被告知新编制的小一课本将会在两个星期后才分发给学生。

古晋中华小学校董会副主席蔡文铎今日向《联合日报》证实此事。他说，这是因为在教育部落实KSSR小学课程标准制度后，要提高教师的创意教学和学生的高思维思考能力，所以今年在一小的课程增加了新的元素。

他指出，小一新课本将会在两个星期内陆续运抵学校。其实一些课本已经运到学校，但校方决定要在全部课本齐全后才派发给学生。

也是四小负责校董的蔡文铎表示，这并不会影响小一学生的学习。因为小一新生在开学后的三个星期将参加学校的迎新课程，让他们熟悉学校的环境、认识老师校长和同学，以及进行交流会以适应新的环境。

他指出，在这期间并没有正式教学，所以尚不必使用课本。因此，课本未分发给学生并不会造成影响。

无论如何，他称，四小校董会将于明天与小一新生的家长展开交流会，校方将会在交流会上向家长说明这件事。

据了解，KSSR小学课程标准制度落实已迈入第七年，因此教育部对此制度展开检讨，以确保课程的内容能符合学生的高思维思考学习。

根据一名资深教师指出，新编制的KSSR课本内容已全部更改，从而提高学生的学习程度，以确保学生能在四年级时符合参加国际数理研究考试（TIMSS）和国际学生评估（PISA）考试的程度。

他说，这亦是属于教育部的公共考试之一，目前出题方式还不明朗化。