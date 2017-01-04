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離境終點站附近建築失火 機場停止運作近一小時

发布于 January 4, 2017
从机场离境终点站望出，可见失火的机场建筑。
从机场离境终点站望出，可见失火的机场建筑。


（本报斯市3日讯）汶莱巴拉卡斯国际机场离境终点站附近建筑今早突然失火，导致机场启动紧急应对措施，停止运作将近一个小时。
在紧急因对措施下，机场内的候机乘客与工作员，也被疏散到机场右侧机场停车场集合等候。
失火建筑距靠近机场旧有的控制塔，不过离新机场核心运作设施有一段距离，因此在失火事故之际，并未对机场整体的运作带来太大的影响。
该火灾事故在早上11时之前传出，消防与拯救局在10时58分接获有关上述火灾事故随后派出3部消防车和17名消防拯救，前往现场援救。
火患发生时间，该失火建筑处飘出浓烟。而机场消防队，更在火患发生后的第一时内赶至现场。
消防与拯救局指出，在火灾事故出现后，失火建筑内的相关人士都已经即时离开了火灾现场。
该建筑火患在早上11时49分，完全的获得了控制。

都九關卡時鐘快7分鐘
逾20人無法入境汶萊
（本报斯市3日讯）大马双溪都九关卡移民厅时钟，竟然较标准的当地时间要快7分钟，害惨超过7部车子中的大约20赶入汶莱境内者。尽管，他们在午夜12时前赶至关卡，最终也入关无门。
这些虽然赶在2日当天午夜12时之前抵达关卡，但仍然吃闭门羹，有一大部分是乘搭吉隆坡-美里班机，经由美里赴汶莱。
不幸遇上如此事件的陈女士表示，当时其车子在午夜12时前就抵达了关卡，而紧随其后方的还有多部车子，然而却不受到准备结束服务的执勤人员的理会。
为此，其余多位车主，也就此向执勤的移民厅官员表达不满，然而执勤人员却以该厅时钟快7分钟，已是12时为理由，不愿再处理任何欲通关的车子过境手续。
她表示，她与其他车主和有关执法人员为此争执了约30分钟，始终无法如愿的通关。
她指出，她和其他欲通关的7名人士，在无奈下，只好折返美里市中心，在3日再度入境。
她表示，其一位同机友人，在直接把行李遗留在机场的情况下，则成功的在当晚进入美里。
她指出，会出现如此匆忙的情况，主要是因为该班飞机延迟1小时起飞，才使得他们需赶在最后一刻通关入境。

特里塞至魯木高速公路
交通燈今啟用
（本报斯市3日讯）汶莱发展部公共工程局今发出文告宣布特里塞至鲁木高速公路的交通灯将于明早9时30分起启用。
该局表示，交通灯的启用宗旨在指升该高速公路的安全及提供民众方便。
该局也吁请民众使用该道路时，需小心驾驶并遵守交通规则。
如有意见可联络该局可透过电子政府热线123或手机程序WHAT APP热线  +673 8333123,  或面子书:  Jabatan  Kerja  Raya,  Brunei Darussalam 及电邮: pro@pwd.gov.bn。

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