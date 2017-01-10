首页 新闻 国内新闻 雇主承擔人頭稅政策不公 建築業者將虧20億

雇主承擔人頭稅政策不公 建築業者將虧20億

发布于 January 10, 2017
符绩理（前排右2）在陈书煌（前排左起）和苏菲礼等人陪同下召开记者会，表明不满政府在毫无预警下，落实“雇主强制承诺”新政策。
符绩理（前排右2）在陈书煌（前排左起）和苏菲礼等人陪同下召开记者会，表明不满政府在毫无预警下，落实“雇主强制承诺”新政策。


（吉隆坡9日讯）大马建筑商公会今日代表34个承包商协会，促政府撤销雇主承担外劳人头税，实行雇主强制承诺的决定，否则他们将蒙受20亿令吉亏损！

“雇主自行承担人头税将推高业者成本和影响现金流外，也会推高建筑费用，失去竞争力，最后，这些额外成本肯定转嫁予人民！”

该公会主席符绩理表示，外劳人头税在不久前，从原有的1千200令吉调涨至1千850令吉，若以全国90万名外劳计算，业者需承受20亿令吉成本，意味着每位业者负担将增加2%左右。

“我们对政府没有事先与业者接洽，但单方面做出极端议决感到担忧，此举让许多业者感到不满和惊讶。我们希望政府可与业者商量，找出共识和双赢，拟出更全面的政策，而非‘惊讶’！”

符绩理周一在副主席丹斯里苏菲礼以及总秘书陈书煌等人陪同下召开记者会时说，他们将于今日下午致函予首相，反映34个承包商协会的不满立场。

符绩理指出，政府除了在不久前把个人人头税调涨至1千850令吉外，业者也面对最低薪金制、油价上涨、向5%定制的钢筋税额外征收13.42%保障税、建筑材料和机械价格上涨，以及受到令吉贬值所带来的影响。
他相信，人民不会从雇主承担人头税政策中受惠，并认为，若本地承包商把承担人头税成本，用在采纳新科技和机械，改善和提高产量，将可降低依赖外劳需求。

他补充，无论是新旧合约，业者均无法承担这突如其来的费用，且也会引起本地劳工不满，影响士气。

符绩理坦言，雇主强制承诺（EMC）的政策叫人无法接受，且不公平！

他续说，这除了对建筑业140个下游业者带来直接和间接影响，公会也认为自行承担人头税的做法缺乏保障，让没有负担的外劳为所欲为，当跳槽青蛙。

他说，以前还可扣押外劳护照，但落实雇主强制承诺后，雇主需承担他们的人头税，意味着外劳“无债一身轻”，无法起到束缚作用，可更自由地流动，甚至跳槽。

“我们认为，控制和淘汰非法外劳必需在一些情况下才可奏效，即允许业者聘用所需的外劳、确保业者拥有足够劳工，避免因为供给而出现跳槽问题、简化和透明化聘用外劳程序，确保可在一个月内遣派劳工到施工项目开工，以及简化合法化非法劳工的程序，让处理过程变得透明和便宜。”

  • 耶路撒冷的卡车恐袭前后大约一分半钟，多名以色列士兵遭冲撞，现场一片混乱。（法新社）

    耶路撒冷疑遭恐襲 卡車撞人群4死15傷

    （耶路撒冷9日综合电）耶路撒冷星期天发生卡车冲撞人群事故，造成至少4人死亡、15人受伤。死伤者主要是以色列士兵，卡车司机已被击毙。以色列总理内坦亚胡指出，种种迹象显示凶手是恐怖组织…
    January 10, 2017
    6 second read
  • 尽管大雪纷飞，这名土耳其男子仍不惧寒冷，在博斯普魯斯海峡岸边跑步。（法新社）

    寒流暴風雪襲歐美 交通停擺數十人凍死

    （波兰华沙9日综合电）欧美多国自上周五起遭暴风雪和寒流侵袭；欧洲各国有约20人被冻死，美国东部则发生数百起车祸，数以万计民众的电供中断。 据新加坡联合早报在欧洲，俄罗斯首都莫斯科7…
    January 10, 2017
    2 second read
  • 砂拉越的Ternolol 50并非大马药剂监管局所要回收的组别。

    沒獲分配BG04645組別 砂民可放心服用Ternolol 50

    （本报古晋9日讯）砂拉越并没有分配获得编号BG04645组别的Ternolol 50药物，因此只要在砂合法的诊疗所、药剂行或健康中心获取该药物的病患，依旧可放心服用有关药物。 …
    January 10, 2017
    12 second read
载入更多相关文章
  • 安华在大批警员包围下，不断向支持者挥手示好。

    起訴律師報章誹謗 安華檳出庭接受和解

    （槟城9日讯）公正党实权领袖拿督斯里安华起诉南日迪伦律师、《新海峡时报》及时报两名记者诽谤案被安排今日在槟城高庭开审，诉辩双方代表律师在开庭前进行了庭外和解的会谈。至下午开庭前初步…
    January 10, 2017
    0 second read

  • 方天興：別模糊焦點 統考課題帶上庭沒好處

    （吉隆坡9日讯）华总会长丹斯里方天兴呼吁数名来自外州的“独中生家长”勿节外生枝或模糊焦点，也不要再借关丹中华中学学生在去年首次报考统考的课题带上法庭，因为这种做法不符合广大的“华教…
    January 10, 2017
    0 second read

  • 僕勿竊取人民權益 納吉：打貪行動旨在提醒

    （布城9日讯）首相拿督斯里纳吉表示，反贪委员会的打贪行动，是要提醒公务员别窃取人民的权益。 “这是人民的权益，别窃取人们的权益。我们拨款、办活动及拟定财政预算案都是为了人民，如果有…
    January 10, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭