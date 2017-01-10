雇主承擔人頭稅政策不公 建築業者將虧20億

符绩理（前排右2）在陈书煌（前排左起）和苏菲礼等人陪同下召开记者会，表明不满政府在毫无预警下，落实“雇主强制承诺”新政策。

（吉隆坡9日讯）大马建筑商公会今日代表34个承包商协会，促政府撤销雇主承担外劳人头税，实行雇主强制承诺的决定，否则他们将蒙受20亿令吉亏损！

“雇主自行承担人头税将推高业者成本和影响现金流外，也会推高建筑费用，失去竞争力，最后，这些额外成本肯定转嫁予人民！”

该公会主席符绩理表示，外劳人头税在不久前，从原有的1千200令吉调涨至1千850令吉，若以全国90万名外劳计算，业者需承受20亿令吉成本，意味着每位业者负担将增加2%左右。

“我们对政府没有事先与业者接洽，但单方面做出极端议决感到担忧，此举让许多业者感到不满和惊讶。我们希望政府可与业者商量，找出共识和双赢，拟出更全面的政策，而非‘惊讶’！”

符绩理周一在副主席丹斯里苏菲礼以及总秘书陈书煌等人陪同下召开记者会时说，他们将于今日下午致函予首相，反映34个承包商协会的不满立场。

符绩理指出，政府除了在不久前把个人人头税调涨至1千850令吉外，业者也面对最低薪金制、油价上涨、向5%定制的钢筋税额外征收13.42%保障税、建筑材料和机械价格上涨，以及受到令吉贬值所带来的影响。

他相信，人民不会从雇主承担人头税政策中受惠，并认为，若本地承包商把承担人头税成本，用在采纳新科技和机械，改善和提高产量，将可降低依赖外劳需求。

他补充，无论是新旧合约，业者均无法承担这突如其来的费用，且也会引起本地劳工不满，影响士气。

符绩理坦言，雇主强制承诺（EMC）的政策叫人无法接受，且不公平！

他续说，这除了对建筑业140个下游业者带来直接和间接影响，公会也认为自行承担人头税的做法缺乏保障，让没有负担的外劳为所欲为，当跳槽青蛙。

他说，以前还可扣押外劳护照，但落实雇主强制承诺后，雇主需承担他们的人头税，意味着外劳“无债一身轻”，无法起到束缚作用，可更自由地流动，甚至跳槽。

“我们认为，控制和淘汰非法外劳必需在一些情况下才可奏效，即允许业者聘用所需的外劳、确保业者拥有足够劳工，避免因为供给而出现跳槽问题、简化和透明化聘用外劳程序，确保可在一个月内遣派劳工到施工项目开工，以及简化合法化非法劳工的程序，让处理过程变得透明和便宜。”