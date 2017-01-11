雅虎完成網路資產出售案後 將改名為Altaba

（本报美里10日整理报道）雅虎（Yahoo！）提报的资料显示，该公司出售网路资产给威瑞森（Verizon）后，执行长梅尔（Marissa Mayer）等六名董事将离开董事会，拆分后的公司转型为投资公司，并改名为“Altaba”。

新公司持有阿里巴巴集团与日本雅虎股权，董事会成员则减至五人。

梅尔2012年接任雅虎执行长，但至今未能扭转雅虎局势。雅虎决定将核心网路事业以48亿美元（约214亿令吉）出售给威瑞森。

据报导，在将旗下电邮、网路、行动应用程式和广告工具等服务移交威瑞森通讯公司（VerizonCommunications）后，雅虎公司（Yahoo）计划更名为Altaba Inc.。交易完成后，梅尔（Marissa Mayer）和10人董事会的另外4名董事都将辞职。

不过，最近两宗造成逾10亿使用者个资遭窃的不同骇客攻击，已危及这项交易。

雅虎董事布朗德（Eric Brandt）取代韦柏（Maynard Webb）成为董事长，今天生效。在上述交易完成前，韦柏将担任名誉董事长。

据报导，雅虎公司今天证实，在与威瑞森通讯公司合并后，梅尔将辞去董事。

在威瑞森通讯公司并购雅虎后，梅尔可望续留核心事业。出售主要业务的做法，让雅虎与手中更值钱的中国大陆网路巨头阿里巴巴持股分离。

据提交美国证券管理委员会（SEC）的文件，改名为Altaba Inc.的雅虎将成为1家董事会成员砍为5人的投资公司。