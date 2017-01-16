雅加達首長選情白熱化 鐘萬學首場辯論突圍

雅加达特区首长选举的第一场候选人辩论周五晚上通过电视直播。左起为阿古斯与搭档希尔菲娜、钟万学与搭档查罗特、阿尼斯与搭档桑迪阿加。（雅加达邮报）

（印尼雅加达15日综合电）印度尼西亚首都雅加达下个月中旬选出新的特区首长，选情进入白热化阶段，3组候选人在首场电视辩论中阐述政见，承诺打造廉洁、扶贫、就业机会更多的雅加达。现任首长钟万学在唇枪舌剑之中突破两名对手的围攻，民调再冲新高。

雅加达首长选举候选人周五晚在南雅加达一家酒店第一次正面交锋。这场通过电视直播的辩论会让全国观众有机会从中评断各候选人的领导能力、诚信度和献身精神。政治分析员普遍看好新一任雅加达特区首长会是2019年总统选举的强有力角逐者，现任总统佐科就是凭借担任雅加达首长时的杰出政绩而在2014年成功问鼎总统宝座的。

钟万学原是佐科担任雅加达首长时的副手，佐科去选总统，他便扶正。钟万学与搭档雅加达特区副首长查罗特（Djarot Saiful Hidayat）在辩论中迎战另两组候选人，即前总统尤多约诺的长子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）与搭档公务员希尔菲娜（Sylviana Murni）、前教育文化部长阿尼斯（Anies Baswedan）与搭档企业家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

钟万学表示，廉洁正直是特区政府的首要特质，他若胜选第一个要解决的就是官僚积习，以便雅加达未来五年的所有计划能顺利推展。他承诺要创建以服务为主、透明廉洁的官僚体制，同时进一步提升雅加达的人力资源，以赶上国际水平。

钟万学也不忘推销自己任内的政绩，以实际数据来阐明其任内增建了多少设施、如何改善环境等。“大家都看到雅加达的河流变干净了，公务员的服务变好了。”

钟万学近期卷入涉嫌亵渎伊斯兰的风波，还因此被控上法庭，雅加达也连连爆发了针对他的示威集会。

钟万学在辩论中表示自己说话有时表情过于丰富，常常因此引起误会。“我们会有所改进，（未来）要避免产生误会。”

弃戎从政的阿古斯表示，他若胜选，首先会落实直接援助穷人的扶贫计划。其次，他将每年编列大笔预算，推动强化社区的计划，以减少失业率、增加就业机会，同时提升教育品质，关注教师福利。他还说自己有16年从军经验，已习惯于维持正直作风。

阿尼斯也说，如果当选，他将推动雅加达的社会福利和经济发展，实施高品质教育，杜绝毒品犯罪。“我们想要人人都能接受高品质的教育并完成学业，家长能安心地把小孩交给学校，学生能够有好品德并具竞争力。”

阿古斯与阿尼斯就钟万学任内迫迁河边居民一事展开围攻。阿古斯说，此政策会催生更多穷人；阿尼斯则批评钟万学违背2012年许下的不会迫迁河边居民的承诺。钟万学见招拆招，他说迁徙政策对于整治雅加达河流至关重要，另外特区政府也为受影响居民提供了饮食及教育补助，改善他们的生活。

钟万学民调领先

钟万学的搭档查罗特反击时，质疑阿古斯要向首都每个社群单位直接发放10亿印尼盾（约33万令吉）的扶贫计划难以有效落实。他问道：“你要怎么确保他们（社区领袖）不会滥用职权？”

这场辩论过后，印尼民意调查研究所（LSI）公布了最新民调结果。在机智或洞察力部分，钟万学获得90%的支持率，阿尼斯87%，阿古斯81%。在关注人民部分，钟万学获得63%、阿尼斯63%、阿古斯50%。在诚实、可信度及肃贪部分，钟万学获得63%、阿尼斯57%、阿古斯51%。在领导能力部分，钟万学获得71%的支持率、阿尼斯59%、阿古斯55%。不过，在友善或礼貌部分，钟万学仅得39%、阿尼斯82%、阿古斯78%。

到2月15日投票日之前还有两场辩论会。