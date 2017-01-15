雅京正副省長候選人辯論 出動1500警員維安

周五，在雅加达毕达卡拉酒店举行的3组正副省长侯选人首次辩论会场面热闹。（印尼商报）

（印尼雅加达14日综合讯）雅京南区首都警察准备为2017年雅京省长副省长候选人首次辩论会保安工作。按照计划，雅京省长副省长候选人辩论会于周五（1月13日）在毕达卡拉酒店举行。

雅京南区首都警察公共关系部门负责人普尔万达（Purwanta）警察少校说，警方出动1千500警员维持治安。

普尔万达解释说，数千名警察人员将被分为4个环。第一环是在内部。第二环是在酒店的左右侧。第三环在街道旁，第四环是在酒店的出入口。

“除了提供安全服务，警察部队也在调节酒店周围的流动车辆。预计来来往往的交通车辆不受干扰并能够畅通无阻。”

三组雅京特区省长副省长候选人。即阿古斯尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono）和茜菲雅娜（Sylviana Murni ）、钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）、阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）和善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）。

辩论计划将举行3次，分别是2017年1月13日和27日以及2月10日。辩论将在国内多家电视台进行现场直播。

3组正副省长侯选人首次辩论会上，第二号雅京省长侯选人钟万学表示，直接现金援助不能教育人民，也不能减少社会不平等现象。“治理雅加达，减少社会不平等现象，我们靠的是6个方案，那就是确保医疗保险、确保有书读、确保有房住、确保交通便利、确保必需品供应和以分享方式提供营业资本，即将盈利的80%供经营者，20%供省政府，以后数量多了，将把20%的利润存放到合作社。”

他说，自2013年领导雅加达以来，他已成功减少失业人数，从8.3%降至6%，这是了不起的数字。

第一号雅京省长侯选人阿古斯承诺将发挥邻组与局委会效能，每年给他们10亿盾援助金，他也将发展中小微型企业，每营业单位给他们5千万盾资助。

阿古斯说，“如果我当选雅加达省长，在整顿与建设雅加达时将不会进行拆迁工作，因为我不愿伤害雅加达市民的心，同时我认为拆迁工作反而增加贫穷人民，因为他们被搬到组屋之后，远离平时他们寻找生计的地方，造成生活无着落。”

“他们迄今还在哭泣，因为他们被拆时没有得到赔偿与关注，他们现在仍然受到心里创伤和精神压力。”

第三号雅京省长侯选人阿尼斯表示，雅加达的运输路线已好久没有被整顿，其实雅加达已不断发展，为此，如果他当选雅加达省长，他承诺将整顿雅加达的交通系统，将把雅加达的交通系统连接起来，舒适的交通工具，收费仅5千盾。