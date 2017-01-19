陶晶瑩： 夫妻間該“忽大忽小”

“陶子”陶晶莹和老公李李仁结婚11年仍甜蜜如昔，是演艺圈的知名恩爱夫妻档，令许多人好奇他们维持婚姻热度的秘诀，李李仁也拥有爱妻爱家的极佳形象，近日陶晶莹受访时透露，其实老公以前是个情场浪子，甚至在外根本不可能牵女友的手，也绝不会在外人面前哭，没想到婚后时时挂念家人，变成紧紧黏着家人的感性老爸，哭戏变得很会演。

陶晶莹笑说：“我问他到底想到什么，结果对方回答‘想到不能跟你们见面就会哭’，我想说也还好吧！”透露好气又好笑的无奈，她说两人有时候会去打羽毛球，曾看到别的夫妻因为一方没接到就吵架，他们便会有默契的互看一眼，提醒彼此“我们不要这样子”，认为在婚姻里也是一样，在有能力范内能处理，谁就去接，有这样的共识，相处就不成问题。

而她虽然平时大女人形象，在老公面前可是小女人，在李李仁有重要工作前，她会贴心帮对方敷脸，在脚上涂乳液，但偶尔还是会显露大女人个性，不过她也坦言夫妻间就是该“忽大忽小”并从中找到默契配合，最后她也强调，夫妻能吵到跳楼的事都是小事，如果能回头想想对方的付出，包容、体谅、互助，如此正面的态度，也难怪结婚11年仍像热恋情侣。