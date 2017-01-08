陳開：國選出戰與否再說 矢做好首長政治秘書職

（本报古晋7日讯）砂人联党青年团总团长陈开直言，目前只想将首长署政治秘书一职做好，至于是否会在来届国选出征古晋区则将由党、人民及国阵最高领袖定夺。

他是于今日前往丹那布迪政府诊所了解详情后接受媒体针对是否在国选出战时，如是指出。

他强调，个人意愿怎么能高过党的意愿，而他一直把党的利益放在最高。

“我刚被委任政治秘书几个月，做人不可以太贪心，一切以党的利益为最高原则。党说谁最适合，身为党员不可以拒绝。不要说想不想，如果党派我一定去，以党的利益为最高原则。”

被问及本身是否有资格出战古晋区，陈开指出，所有党员都有资格，不过有没有胜算是由人民及党及国阵最高层决定的。

与此同时，被询及该党针对选举准备工作进度，陈开透露，党主席拿督沈桂贤医生的指示是所有党员只要有心服务人民，不要因为可能成为候选人而特别勤劳，而是平时也要走入基础服务人民。

同时，针对该党在来届国选重新夺回古晋选取的胜算，他指出，该党一直都在服务人民，这次拿回古晋区胜算高或少，该党都会继续奋斗。

他直言，即使外面人说古晋选区因是城市选区，胜算不大，但该党会继续奋斗，想办法赢回。

此外，他称，该党主席原则是要栽培专业年轻人，该党每个支部也都有心血可以成为潜能候选人。