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陳長峰：謹慎解決問題 人民不要氣餒

发布于 January 3, 2017


（美里2日讯）光阴似箭，岁月如梭，转眼2016已经结束了。在过去的一年里，大马经济下滑，世界原油价格底迷，令吉持续贬值，日常食品津贴取消等等，都导致通货膨胀。国阵政府部门行政更是漏洞百出，5千万令吉华小拨款不能发配等课题，导致大马人民对国阵政府发出怨言。
埔奕州议员陈长峰发出上述文告时，如是表示。
回顾2016年大马国民所面对的种种挑战，政治局势动荡，民生问题困扰，以致许多人民在逆境中求生。在迎接新的一年之际，希望所有人民不要气馁，会有一个新计划，新希望。在2017年里，希望人民所关注的政治，经济，教育等事情，政府可以积极的去认真了解问题的根源，进而谨慎的去解决各个问题。
毫无疑问的，砂州是大马中最多天然资源的州属，可是砂州家庭收入却很低。随着日用必需品价格大幅度上涨以及政府取消津贴，人民生活开支不断增加，生活压力沉重。尤其是对那些中下和低收入家庭，经济负担越来越承担不起。
总体而言，人民希望政府能够实施有效的政策来缓解经济下滑所带来的负担。
虽然阿迪南答应要带领一个廉正及有透明度的政府，但在许多政策上还是没有突破。在砂州会议中，国阵政府民主意识有待改善。政府部门在行政方面表现更是黯然失色，市政局的服务态度及办事能力是许多居民希望可以有所改善的！
对于2017年的前景，肯定是更加艰辛的挑战。世界经济环境不明朗，原油及原产品价格不定，我国作为依赖石油及原产品的收入国，国家经济将大大受到影响。在政治上，一些极端份子还是会继续利用宗教及种族课题来分裂民心。去年是多事之秋的一年，看来今年要改变国运也不是一件容易的事。
然而，人类往往越是生活在困难的环境下，就越会谨慎考虑自己的未来。所谓“山不转路转，路不转人转”，当今国家领导人的政策是国人所不能接受的，那我们就应该主动在下一届国选，再一次给大马一个机会，给人民一个新希望。
在此，让我们继续努力，增加各族群团结及宗教和谐；让我们一起阻止有心人士煽动起种族和宗教冲突。在新的一年里，愿大家共同努力，脚踏实地去克服一切逆境及艰难，创造一个更美好的明天。就如在星际大战中，反帝国联盟就靠着一股信念“希望”，来取得最后胜利！

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