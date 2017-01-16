陳邦順：精神將永隨相伴 阿德南辭世砂民損失

（本报美里15日讯）砂拉越华人公会会长陈邦顺对已故首长阿德南与世长辞的消息感到遗憾及悲痛，对砂州子民而言这不仅是一大损失，更是砂拉越的一大遗憾。

他是在今晚的丁酉新春联欢晚会上受邀上台致辞时，做出上述谈话。

他表示，虽然已故首长阿迪南已离开，但他的精神将永随相伴，大家也必须竭尽所能，完成他的遗志，令砂拉越成为人间乐土，各族人民团结一致、互助互爱，来纪念他为砂州子民所做出的伟大贡献。

陈邦顺指也希望砂华成员能团结一致，争取亮眼的表现，也只有透过不屈不挠的精神，才能得到所有华人的认同和支持。

“砂拉越华人公会今晚在来宾的见证下，推介本会会歌，促使砂华今后的发展能更加全面。公会会歌，对公会家族的意义甚大。会员可在会歌的字里行间里，通过文字及音乐的巧妙结合，了解到公会的宗旨与目标，是一种公会及家族文化的展现。”

他称，该会会徽已于去年获得推展，期盼在会歌正式推介后，会员能继续秉持创会宗旨，使砂拉越华人公会继往开来，茁壮成长。

他也借此感谢银城唱片机构总裁范俊才，不收分文为砂拉越华人公会填词作曲，让一首娓娓动听、取名为“砂华是我的家”的激励会歌能顺利诞生。

陈邦顺说，砂华人公会虽属年轻公会，但向来重视文化的传承，目的旨在大力弘扬民族优秀文化传统，使后代子孙了解传承的重要性，让文化精华不要在利益面前迷失。

他计划在砂州各省召集华裔子弟，首先成立小组成员分会，慢慢培养年轻的一群，一旦时机成熟，就成立各省份的华人公会，已达到发挥砂华的结构组织，成为更具代表性的华人公会的目标。

“身长在多元种族的国度里，民族团结是社会和谐的基础，这也是砂华一直努力的方向。没有民族之间的和谐，就不可能达致全民团结的最终目标。因此，它对国家安定繁荣占据重要影响力。”

他感到非常荣幸，在举办今晚的新春晚宴之余，也得到美里马来人公会、美里达雅协会、古晋伊斯兰信息中心代表们的热情参与，不仅令晚宴蓬荜生辉，也凸显出砂拉越各民族团结友爱、共创和谐的大无畏精神。

他希望各民族的代表公会在未来日子里，能加强彼此之间的联系，达致“民族一家亲”的崇高理念，更期盼大家今后能携手合作，甚至以轮值方式一同举办利于社会的公益活动，把“民族和谐”四字发扬光大。

他也借此鼓励所有来宾们，无论是顺境或逆境，大家都必须抱着乐观的态度面对一切。在经济尚未复苏的非常时期中，无论是工作还是生活，都必须懂得要力争上游，才能在人生起落中，悟出安身立命的道理，屹立于不败之地。

陈邦顺最后也感谢大会主宾永久名誉顾问拿督林淑强伉俪的抽空出席及永久名誉顾问拿督许庆璋与名誉顾问詹进来的支持与赞助，他同时也感谢一直在背后默默付出、不求回报的顾问团。