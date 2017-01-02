首页 新闻 北砂新闻 陳超耀：目標成為旅遊城 俞小珊積極推動美里

陳超耀：目標成為旅遊城 俞小珊積極推動美里

发布于 January 2, 2017


（本报美里31日讯）砂拉越美里威胜体育会龙狮团庆祝成立7周年及砂拉越光艺龙狮体育会庆祝成立2周年，今晚于美乐大酒店7楼福临阁中餐厅联合举行筹募常年活动基金晚宴。
届时也不忘为教育事业做出一点贡献，由全国光艺龙狮联盟总会移交1千令吉捐款给美里官立北校。
卑尔骚区州议员拿督陈超耀律师以主宾身份在晚宴上致词恭喜由马来西亚光艺龙狮体育联盟总会主催，砂拉越光艺龙狮体育会及星城购物广场联合主办，威胜体育会龙狮团协办的2016年第一届全国传统狮艺锦标赛暨第一届拿督刘绍慧三连制挑战杯成功举行。
他说，美里市长俞小珊自今年7月上任以来，积极推动美里旅游发展项目，目标让美里成为旅游城。他希望，在美里多主办各类型的大小活动，吸引更多人前来美里参与活动、观光旅游等，透过各类活动推广美里的旅游业。
陈超耀称，每一场比赛都一定有分出胜负，有比赛才会进步。但他认为，参加体育比赛，最重要的是有体育精神，在每一场比赛中吸取经验，学会更加多技巧等等，再接再厉。
他鼓励举办大型传统狮艺锦标赛，并宣布他与美里市长拨出1万令吉，作为对活动的支持，让舞狮运动传承下去。

  • 依万（右3）移交10万令吉支票予蔡志权。左起为张天赐、黄靖喜、刘明、郑福成、刘观胜、刘磐石、侯建仲及吴天平。

    永不言棄改善生活 副揆欽佩華社挑戰精神

    （沙登31日讯）副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希对大马华社努力改善生活“永不言弃”（Never Say No）的挑战精神，感到钦佩。 他说，众所周知，大马华社的坚韧、勤劳和毅力，善…
    January 2, 2017
    2 second read
  • 拿督李景胜与最年幼的9岁参赛者握手和赞扬。

    李景勝主持開幕禮 劉紹慧獅賽挑戰杯掀幕

    （本报美里31日讯）砂州陆空交通与安全暨旅游部助理部长拿督李景胜提醒华社应该珍惜现有的和谐生活，并认同马来西亚拥有一个中庸开明的政府。 …
    January 2, 2017
    2 second read

  • 教部撙節僅涉及行政 不影響貧窮學生援助

    （芙蓉31日讯）教育部副部长拿督张盛闻强调，教育部今年初落实的撙节措施只涉及行政部门，不影响发放给贫困学生的援助。 他说，政府会继续协助每个公民得到完善教育。 …
    January 2, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 拿督李景胜与最年幼的9岁参赛者握手和赞扬。

    李景勝主持開幕禮 劉紹慧獅賽挑戰杯掀幕

    （本报美里31日讯）砂州陆空交通与安全暨旅游部助理部长拿督李景胜提醒华社应该珍惜现有的和谐生活，并认同马来西亚拥有一个中庸开明的政府。 …
    January 2, 2017
    2 second read

  • Tokio Marine Life愛心募捐 傳播做公益信念

    （本报美里31日讯）由著名的日本保险公司马来西亚美里分行Tokio Marine Life的Power Eagle Group(PEG)保险代理员们于12月26举办的社会大型户外募…
    January 2, 2017
    5 second read

  • 捐特殊中心盲人協會作經費 群星歌舞慈善夜籌逾5萬

    （美里31日讯）由砂拉越华人公会主催、砂拉越华人公会青年团、7个狮子会及翠锋发展有限公司联办之“群星歌舞慈善之夜”，昨晚在富丽华购物广场前门停车场圆满落幕，在善长人翁的热烈支持下，…
    January 2, 2017
    1 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭