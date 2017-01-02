陳超耀：目標成為旅遊城 俞小珊積極推動美里

（本报美里31日讯）砂拉越美里威胜体育会龙狮团庆祝成立7周年及砂拉越光艺龙狮体育会庆祝成立2周年，今晚于美乐大酒店7楼福临阁中餐厅联合举行筹募常年活动基金晚宴。

届时也不忘为教育事业做出一点贡献，由全国光艺龙狮联盟总会移交1千令吉捐款给美里官立北校。

卑尔骚区州议员拿督陈超耀律师以主宾身份在晚宴上致词恭喜由马来西亚光艺龙狮体育联盟总会主催，砂拉越光艺龙狮体育会及星城购物广场联合主办，威胜体育会龙狮团协办的2016年第一届全国传统狮艺锦标赛暨第一届拿督刘绍慧三连制挑战杯成功举行。

他说，美里市长俞小珊自今年7月上任以来，积极推动美里旅游发展项目，目标让美里成为旅游城。他希望，在美里多主办各类型的大小活动，吸引更多人前来美里参与活动、观光旅游等，透过各类活动推广美里的旅游业。

陈超耀称，每一场比赛都一定有分出胜负，有比赛才会进步。但他认为，参加体育比赛，最重要的是有体育精神，在每一场比赛中吸取经验，学会更加多技巧等等，再接再厉。

他鼓励举办大型传统狮艺锦标赛，并宣布他与美里市长拨出1万令吉，作为对活动的支持，让舞狮运动传承下去。