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陳賽明：虧损而關閉 私人幼園經驗不易

发布于 January 4, 2017
陈赛明（左）巡视幼儿园时，与儿童们交谈。
陈赛明（左）巡视幼儿园时，与儿童们交谈。


（本报古晋3日讯）砂妇女、女性与社区发展部长拿督陈赛明坦言，私人界的幼儿园的经营比起政府幼儿园的挑战困难许多，她也了解到，已有一些私人幼儿园因无法承受亏损而宣告申请关闭。
她说，私人界的幼儿园可能会面对难以聘请教师的问题，因为面对辞职率较高的现象，加上可能面对招收的学生人数不足以应付营运开销，因而倒闭。她形容，私人幼儿园甚至必须租用半独立屋子等场所开设幼儿园，但却不能征收过高的收费，否则无人愿意送孩子前往。
她也了解私人领域与政府托儿所相比下，较难开出更高的薪金予教师，导致教师辞职率甚高，所幸政府已落实最低薪金制，因此起码教师薪金不至于低至数百令吉。
她是今早巡视位于阿斯达那路一所幼儿园上课情形后，接受访问时如是指出。
她表示手头上并没有幼儿园关闭的正确数据，因此未作出详细透露。
她坦言，上述问题在政府幼儿园则不会出现，因为政府幼儿园的教师都是根据政府薪金等级发出，而且师资问题也不会出现，因为已开始护送那些仍未有大学文凭的教师们继续升学至获得文凭。
另一方面，她也表示将关注私人领域幼儿园的发展，有关课题也将会在砂拉越学前教育理事会会议当中讨论。

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