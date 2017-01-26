陳賽明：與更多機構 MPS將保持合作關係

砂福利、妇女与社区发展部部长拿督陈赛明（右）颁发委任证书予新加入社会发展理事会成员拿督阿都卡林。

（本报古晋25日讯）砂福利、妇女与社区发展部部长拿督陈赛明表示，社会发展理事会（MPS）未来方针是放眼在未来能与更多机构保持紧密合作关系。

她说，原本属社区发展部管理范围的的社会发展理事会，在第十一届州选举后就已经重新获得分配并在其部门之下。

而社会发展理事会处理的社会为广泛，包括毒品、青少年怀孕、离婚（习俗、伊斯兰）、罪案课题、网赌/赌博、艾滋病、强奸、失业、公民权、卖淫、车祸、家暴、非法外劳及飙车等社会课题，并也致力于减少这些社会问题。

为确保能更有效的解决社会问题，陈赛明指出当局把原本只设置一个工作委员会的社会发展理事会，今起便细分为3个主要工委会，即技术， 策划与政策，研究与评估，以让整个系统更加稳定。

她是于今日上午社会发展理事会工作营主持闭幕礼上致词时，发表谈话。

部长表示，今日工作营主要是探讨理事会的策略、功能及权限范围方面，以便让成员们，尤其是新加入成员能更加了解运作，并确保理事会该提升的部分都能获得提升。

她强调，国家应平衡发展，而不该只是国家经济发展或身心发展。唯有注重国家经济、身心及社会3方面的发展，国家才能全面发展。