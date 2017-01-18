陳賽明：激發孩童學習 砂著重學前英語教育

（本报古晋17日讯）砂州福利、女性与家庭发展部长拿督陈赛明披露，砂教育单位今年将着重于学前英语教育的发展，包括协助学前教师和学生在学前教育掌握良好的英语运用水平。

她说，是项举措也是履行已故阿德南沙登宣布英语为砂拉越第二官方语言的政策，尤其是大学毕业生必须迎合职场需求，得以竞争在市场上与他人竞争。

她认为，英语学习的最佳掌握时机，莫过于是学前教育，因此，有关当局将着重在学前英语教育发展，确保学生在英语学习上打好基础。

“砂州政府，尤其是已故阿德南沙登在生前希望本地学生除了良好使用马来语外，也可以同样掌握好英语。”

鉴于此，她希望透过本州学前英语教育的研究，从中寻求最为有效的英语教导和学习方案，让学生可以在读、写、听、和说英语方面毫无障碍。

她也说，虽然迄今的学生英语基础掌握不错，但有些还是存在着不标准英语发音，所以，英语的正确发音亦同样是不容忽视。

拿督陈赛明是于今日听取巴都林当师训学院针对学前英语教育研究汇报后，召开新闻发布会上发言时，如是表示。

她称，欲提升人民的英语能力，首先是加强英语作为媒介语的运用，第二则是可以促使人民与外界达到更有效的沟通和联系作用。

鉴于此，她强调学校应加强英语的使用，而求学阶段就是最好掌握英语学习的机会，特别是学前教育。

“孩子在4至5岁时候如果可以掌握基础英语，可以激发他们在接下来的学习信心。”