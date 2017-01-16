陳賽明：新承包商接手 13哩老人院料今年完成重建

拿督陈赛明（中）向老人院里的老人嘘寒问暖。

（本报古晋15日讯）砂福利、女性与社会和谐部部长拿督陈赛明指出，13哩老人院重建工程预计会在今年上半年竣工。

她表示，原本预定会在去年竣工的重建工程，鉴于发展商的延误，致使工程无法在预期时间施工，最后唯有让新的承包商接手，才得以展开工程。

她今日上午出席古晋杨国斯路温氏显德堂移交医用床边桌仪式后，接受媒体访问时披露，有关老人院重建工程被分为2个阶段，而在施工期间，老人院的老人也因此暂时安顿在8哩摩拉端路感化院。

她表示，当局有必要提升现有老人院的设施，尤其是随着老人院里的老人年龄增长，因此非常需要享有更舒适的环境。“老人院的设施必须迎合他们在身体、心灵、精神和情绪的需求。”

陈赛明续指出，新的老人院将提供更全面的服务和设施予老人，当局将提供医疗及完善的设施，让他们可举办各项宗教和康乐活动，营造欢乐气氛。

她希望新的老人院及设施能带给欢乐予老人，与此同时，当局也欢迎公众和社会团体常来老人院举办活动，点亮他们的生活，让他们过得充实有意义不孤独。

据悉，目前古晋13哩老人院收留77名老人，诗巫则有46人。其中以华裔老人居多。其中，古晋13哩老人院的华裔老人占48人。

部长说，被收留的老人主要是他们未婚没有子女，老来无依靠；另外则是家庭因素，比如子女将高龄的父母送入老人院照顾。