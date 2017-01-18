陳賽明建議重新就職 單親媽媽可加入優步

砂福利、女性与社会和谐部长拿督陈赛明接见斯威本大学古晋分校与单亲妈妈协会后，摄于新闻发布会。

（本报古晋17日讯）单亲妈妈可以考虑加入优步（uber）司机行列，作为重新踏入职场的第一步。

砂福利、女性与社会和谐部部长拿督陈赛明表示，鉴于单亲妈妈重新投入职场需考量托儿所、目前经济状况、学历、工作时间等，因此，在与斯威本大学古晋分校合作展开的调查和研究工作后，建议单亲妈妈可以注册加入优步。

她建议政府可以通过优步推广单亲妈妈开启企业家之路，包括为注册优步的单亲妈妈提供新交通工具津贴，以示支持。

政府也可允许一马援助金的受惠者，利用所获得的援助金作为国产车Iriz的首期付款。

她说，是项措施旨在能提升州内低收入群（B40）的收入。惟，陈赛明强调，只有那些没有拥有汽车的一马援助金受惠者可使用有援助金作为首期付款，并可获得4千令吉的回扣。

她解释说，优步司机工作时间性质较具伸缩性，加上大部分人民都持有智能手机，因此比起朝九晚五的工作时间来的更有结构性。

与此同时，在今日新闻发布会上，有关当局也建议设立一站式中心，作为单亲妈妈协会的总部，旨在为单亲妈妈寻找工作。

一站式中心也将提供培训服务，包括资源中心，让单亲妈妈可在一站式中心使用电脑、传真机、复印机及电话的便利。

先了解無法重就職難處

政府力助單親媽媽經濟獨立

（本报古晋17日讯）砂福利、女性与社会和谐部部长拿督陈赛明指出，砂州政府在2017年会持续关注州内单亲妈妈的福祉，尤其是在协助她们有能力达到经济独立这一环。

她今日上午会见斯威本大学古晋分校与单亲妈妈协会后，在新闻发布会上透露，砂州单亲妈妈人数有上升的趋势，单在砂单亲妈妈协会下注册的就已有1万3千人、康乃馨俱乐部则有约700人。

“这些都是有向相关协会注册所取得的数字，相信还有更多单亲妈妈未向有关当局注册。”

她说，要协助单亲妈妈达到经济独立，首先必须确认单亲妈妈无法投入职场的难处和障碍。有鉴于此，砂州政府与斯威本大学古晋分校合作下，在州内各大城市即古晋、三马拉汉、民都鲁、美里和西连的单亲妈妈做问卷调查，收集他们对重新投入职场所面对的障碍。

据悉，在参与问卷调查的400名单亲妈妈中，年龄介于16岁至20岁的有1人、12岁至15岁的有14人、26岁至30岁的有24人、31岁至35岁的有59人、36岁至40岁的有56人、41岁至45岁的有79人、46岁至50岁的有69人、50岁以上的则有71人。

从上述数据显示，年龄介于41岁至45岁的单亲妈妈占大部分，达21.2%。

调查结果也显示，72.4%的单亲妈妈希望能重新投入职场，他们也希望能出席与商业相关的培训课程，以加强在商务上的技能及知识，特别是在营销和商业管理上。