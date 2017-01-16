陳賽明呼籲民眾 網上 貼文留言需三思

在拿督陈赛明的的见证下，在温氏显德堂师父温渊衔（左3）在众人的陪同下，移交医用床边桌予砂福利局局长阿邦哈志三苏丁（右2）。右1为8哩老人院负责人张友诚；前排左1为温氏显德堂代表薛华东。

（本报古晋15日讯）砂福利、女性与社会和谐部部长拿督陈赛明提醒民众，在社交网站或社交媒体发布的贴文或留言时须一再三思，避免因为一时过失，发表具诽谤或诋毁他人的言论而面对法律责任。

她是于今日上午，出席古晋杨国斯路温氏显德堂移交医用床边桌予摩拉端路老人院后，针对一名来自沐胶省的17岁少女因在面子书辱骂已故前砂首长拿督巴丁宜阿德南而遭警方上门逮捕事宜，发表谈话。

她说，由于该少女仍未成年，因此，警方不会提控她，不过砂教育局也将指示校方安排老师为有关学生进行心理辅导。

据悉，有关女学生有阅读障碍的问题，因此，当局希望能通过辅导，让她知道其行为是不正确的。

“希望通过校方提供辅导，能让她知道必须学会尊重他人，尤其是诋毁本州已故最高的领导更是不正确的行为。”

陈赛明强调，不论任何人都必须懂得尊重他人，尤其是在社交媒体发表帖文之前，必须三思而行，因为他们的行为有可能会深远的影响，除了贬低他们的形象，也有可能面对法律行动。

“当事情发生了才来后悔莫及，可能为时已晚，他们必须对自己的行为负责，再三思考会带来什么后果，而身处于这个多元种族和文化的社会，彼此尊重是很重要的。”

她说，若人们无法做到这一点，这将制造社会的不安宁及无法团结，这是不好的。