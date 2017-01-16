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陳紹真：創會15週年慶 宗親受促團結配合

发布于 January 16, 2017


（本报民都鲁15日讯）民都鲁颍川陈氏公会主席陈绍真指出，2017年将是该会一个具有挑战性与纪念性的一年，因为今年该会将会庆祝创会十五周年庆纪念。
他说，要举办大型活动，需要极多的人力与财力，更需要宗亲们的配合与团结。
“我希望宗亲们能积极发挥团队精神，团结一致在公会的旗帜下，踊跃的参与各项庆典活动的筹备工作，让创会十五周年纪念庆典办得有声有色。”
陈绍真今早在出席该会会员大会时也表示，在进入2017年的当儿，也代表着民都鲁颍川陈氏公正式迈入了第十五个年头。
在这短短15年的时间，他感谢全体会员宗亲们的关怀与积极参与，让公会组织稳健成长且会务蒸蒸日上。
“公会若是没有会员宗亲们的参与和支持，公会就会逐渐没落，甚至会陷入冬眠的状态。”
他说，陈氏公会在民都鲁省内的姓氏公会中，还算是一个相当活跃的公会，但是该会不会为此小成就感到自豪与自大，因为该会的会龄还浅，尚有很长的路要走，今后反而要更努力去加强组织的力量，积极推展会务工作，并为社会，国家建设领域贡献一份力。
“所谓团结就是力量，只要宗亲们坚持共同信念，目标和步伐一致，相信可以克服一切问题和困难，把会务推展到另一个新的境界。”
陈绍真称，常年会员大会是一个公会组织的最高决策会议，是会员宗亲们相聚与研讨会务发展工作的平台，希望宗亲都能好好珍惜这个平台。
他也希望会员若是对公会发展或创会十五周年纪念庆典有任何建设性的意见，都可以在会员大会提出，以让大会进行讨论及拟定完整方案。

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