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陳祖昌：聯絡情誼 會員歡聚一堂慶新年

发布于 January 9, 2017
美里华人机器工会主席陈祖昌（右）颁发勤务奖予副主席陈慧明（中）。
美里华人机器工会主席陈祖昌（右）颁发勤务奖予副主席陈慧明（中）。


（本报美里8日讯）美里华人机器工会于昨晚在富丽华酒家举办元旦晚宴，获得众会员们的踊跃出席。
该会主席陈祖昌在会上致词时称，会员们欢聚一堂，大家一起庆祝新年的到来，也在这时刻，让会员们一个机会互相见面，交流和问候，增进会员和会员之间的情谊。
他称，今晚前来出席晚宴的老会员及家人共有126位，60岁以下前来报名参加晚会的会员和家人也有152位，大家的参与使到元旦晚宴好热闹，一片喜庆气氛，可喜可贺，谨此代表理事会除了热闹欢迎大家的光临，也表达理事会的谢意。
“回顾2016年，本会在很平稳的环境中，度过没有遭遇到会务和财务的困难，会务财富都执行和处理的很顺畅，所有关于公会的一切，都经过理事会商讨和议决之后，才处理和执行，绝对没有越权的事项，在公会出现。”
他说，该会的13位理事会的成员，个个都很能干，同时理事们都很合作，为公会作出贡献，值得大家的赞贺。
“去年的9月3日，美里华人机器工会接办了第31届马、港、汶华机联谊会，同时也举办92周年纪念庆典，西马、香港和汶莱各地华机友会，都派出约百位代表前来参加，使到我们这两项活动很成功地召开和举办，各地的华机代表都很赞好及赞美。我们拥有丰富召开联谊会和举办周年纪念的经验。”
陈祖昌认为，美里华人机器工会发展成今时的成果，应归功于先贤前辈拥有高瞻远瞩的领导才华、精诚团结、大力维护和热爱华机。
“身为后辈的我们，大家一定要学习和秉着先贤前辈那份精神，继续大力的维护和热爱我们的华机，把我们的华机发展到明天会更好的境界。”

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