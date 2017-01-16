陳慶炎籲企業把握時機 進軍柬埔寨老撾市場

陈庆炎总统（右2）14日结束对柬埔寨和老挝的国事访问前，在新加坡驻老挝大使吴建瑞（右1）的陪同下接受媒体访问。在场的包括总统夫人（左4）、卫生部长颜金勇（左6）和夫人以及人力部政务部长张思乐。

（新加坡15日综合电）新加坡总统陈庆炎指出，过去几年柬埔寨和老挝的经济增长每年维持在6%至7%左右，是个具备潜力的市场。他鼓励新加坡公司，尤其是中小型企业到这两国发展。

柬埔寨和老挝的经济目前还处于起步阶段，新加坡企业应看准时机，趁早进军这两个充满潜力的市场。

陈庆炎总统昨天结束对柬埔寨和老挝的国事访问前，在琅勃拉邦（Luang Prabang）接受随行媒体的访问时，鼓励本地公司，尤其是中小型企业到这两个国家发展。琅勃拉邦是联合国教科文组织认定的世界遗产。

陈庆炎指出，过去几年柬埔寨和老挝的经济增长每年维持在6%至7%左右，而且拥有丰富天然资源，是具备潜力的市场。

柬埔寨去年从未开发国家晋升为中低收入国家，而老挝也希望能在2020年之前脱离未开发国家的行列。

他说，柬埔寨和老挝的经济刚起步，我国企业若不趁早，而是等到较迟阶段才进军这两个市场，到时外资一齐涌入时就必须面对强烈竞争，如同现在的越南市场一样。

过去一个星期，陈庆炎先后与柬埔寨国王西哈莫尼和首相洪森，以及老挝国家主席本扬和总理通伦会晤。他透露，两国领导人都对新加坡抱持积极态度，而且也非常希望能增加同新加坡的双边贸易，并鼓励我国企业到当地投资。

陈庆炎出访期间也跟旅居海外的新加坡人见面，他对前往这两个国家发展的商人留下深刻印象，因为他们在一些让人意想不到的领域如能源和农业，找到立足点。

他说：“新加坡在这两个国家已建立起很强的品牌，我们应该善加利用。此外，新加坡的强项正好符合了柬埔寨及老挝的需求。”

这些强项包括医疗、教育、物流、服务和旅游业，以及人力发展等。

与此同时，陈庆炎提醒说，柬埔寨和老挝的经商环境尚不成熟，到那里投资的国人必定会面对一些挑战，所以必须把目光放远。

“新加坡无法像大国一样输出大量的资金和人力，但是我们能利用在亚细安各国间，包括柬埔寨和老挝建立起的良好信誉，在所擅长的领域做出正面影响。”

他认为，新加坡不可能成为市场领导者，所以要在国际上闯出一条路，就得切合其他国家的需要，如此一来，小国才能发挥大的影响力。

陈庆炎总统自2011年上任后陆续到访区域国家，柬埔寨和老挝是他出访的最后两个亚细安国家。

当被问及他如何评估新加坡与亚细安各国的关系时，陈总统说，其他国家都很感激新加坡所做的，各国在政治方面也都相处融洽。不过世界不会就这样静止不动，所以不能把一切视为理所当然。

新加坡和其他成员国2015年成立亚细安经济共同体（ASEAN Economic Community，简称AEC），促进贸易往来，推动更紧密合作。对此，陈庆炎指出，柬埔寨和老挝处于不同的发展阶段，目前还无法像印度尼西亚或马来西亚等成员国一样受益，但是这个经济共同体最终对亚细安10国都有好处，也让世界知道亚细安在区域问题上采取中立态度。

至于新加坡和亚细安国家眼前面对的挑战，陈庆炎说，目前世界的经济和政治局势都不佳，有许多不确定因素。

庆幸的是新加坡处在东南亚，亚细安有6亿人口，亚细安经济共同体最终会成为推动世界发展的重要引擎。