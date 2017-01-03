陳嘉興：邁入新一年 榕屬需積極招收新會員

陈嘉兴会长：在迈入2017年之际，该会大楼建筑所也将在今年正式动工兴建，为此期望会员与同乡齐心协力，有钱出钱、有力出力。

（本报斯市2日讯）汶莱福州十邑同乡会会长陈嘉兴表示，进入新的一年，该会要积极招收更多新会员，进一步凝聚同乡力量。

陈主席表示，该同乡会大门一直为同乡敞开，并非常欢迎同乡们加入，成为该会一员。

他也强调，在迈入2017年之际，该会大楼建筑所也将在今年正式动工兴建，为此期会员与同乡齐心协力，有钱出钱、有力出力。

其在一项于其私邸举行的送旧迎新跨年晚会上，发表讲话时，做出上述表示。该晚会获得该会顾问、理事、妇女团及青年团、同乡及来自中国北京的朋友出席。

“2016年，我们大胆创新，全面发展，再创佳绩。同时我们凝智聚力，锐意进取，开拓创新，实现了乡团发展的新跨越。”

“因此，在2017年，我们要更加团结一致，在面临新机遇、新任务、新挑战的同时，应秉持福州传统优良的坚强毅力与精神。”

“2016终于平安走过了，再过几个小时我们就要跟2016‘拜拜’了，迎来的是充满挑战的2017年。值此岁月更替、佳节到来之际，我们欢聚一堂，隆重举办倒数迎新晚会，共庆元旦佳节，共商发展大计，展望美好未来。”

陈主席也表示，2017年新春敬老联欢晚会订于2017年2月18日在汶中和平堂举行，也希望各位乡长、乡贤们在1月22日或之前申请子女学优奖励金，以及敬老红仪。

“在新的一年，我们要继续保持艰苦奋斗、不骄不躁的优良作风，与时俱进，开拓创新，抢抓机遇，加快发展，不断开创各项工作新局面，努力实现事业又好又快发展，为同乡，为社会做出积极的贡献。”