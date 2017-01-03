陳冠勛盼華裔自我反省 支持政府讓華族在朝

砂首长署政治秘书兼人联党泗支部青年团团长邓文武（左4）受邀颁发奖励金时摄。

（本报泗里街2日讯）马拉端区州议员拿督陈冠勋认为，该党上下在507州选时，所展现的空前大团结精神，是该党成功赢回马拉端与芦勃两个州议席的重要因素。惟，他也提醒党员同志不要因此而自满，仍要继续在国选努力，以期也赢回泗里街区国席。

他是于元旦日出席该党泗支部妇女组举办的颁发组员子女学优奖励金活动上，发表如是谈话。

同时身兼砂人联党中央财政和泗里街支部主席的陈冠勋也鼓励华裔本身，不仅要关心国家政治，也要注意政治动态和局势发展，特别是伊党在国会所提呈且欲寻求通过的伊刑法私人法案等。

他也说，现任首相其实对砂拉越一直照顾有加，每年都有特别拨款予州内华小，而且也愿意听取砂首长有关赋予砂拉越相关领域更大的自主权利。

他认为，我国作为多元种族的国家，内阁应该由各族联合组成，体现多元族群的色彩，才更有利于照顾各族人民的政治权益。

陈冠勋指出，上一届国选有近90%的华裔倾向于支持反对党，导致今天国家政治出现华裔在野，巫裔等其他族群在朝的两极化之不健康现象。因此，他希望华裔族群自我反省，并且支持政府，让华族在政府中有华裔代表，显示华裔族群有心要积极参与政府分享政权的决心。

他表示，政治就是讲求实际数据说话，华裔要在政府中扮演举足轻重的角色，就应该积极支持政府，包括砂首长领导下的砂拉越国阵政府，让阿德南拥有更多筹码力争原属于砂拉越的权益。

另一方面，陈冠勋虽然对于该党泗里街支部妇女组每年都颁发组员子女学优奖励金，给予了高度赞扬，唯对今年获奖学生人数的减少也表示担忧。

他希望该支部妇女组姐妹继续扩大网络，努力招收新的年轻组员，避免将来党内组织和接班人出现青黄不接的情况。

胡淑娥盼選民繼續支持

讓人聯重奪泗區國席

（本报泗里街2日讯）砂人联党泗里街支部妇女组主任甲必丹胡淑娥表示，在507州选时，成功夺回马拉端与芦勃两个州议席，让该党在很快就到来的国选见到了曙光，并呼吁大家继续给予该党全力支持，一起乘胜追击，一举夺回上届国选落入反对党手中的泗里街区国会议席。

此外，她也祝贺该党泗里街支部主席拿督陈冠勋，不只在507州选时出征马拉端州议席凯旋而归，还获得国家元首赐封“拿督”勋衔，可谓双喜临门。同时，她还恭贺该党泗支部青年团团长邓文武也被委为砂首长署政治秘书，为民服务。

砂人联党泗里街支部妇女组是于元旦日上午，在该党泗支部会议厅举行“组员子女学优奖励金”，共有12个各级会考学优生受惠，分别为中三评估考试（PT3）3人、大马教育文凭（SPM）8人及大马高级学校文凭（STPM）1人。

配合此项活动，马拉端区州议员兼该支部主席拿督陈冠勋和芦勃区州议员拿督斯里范长锡也分别捐助2千令吉，充作该妇女组活动基金。较后，所有出席与会该妇女组执委及组员等，也假酒楼庆祝迎新送旧午宴。