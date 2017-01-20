阿都卡林：若國陣不戰而勝 全民予阿德南最好道別

（本报古晋19日讯）砂房屋与城市化部助理部长（房屋）拿督阿都卡林认为，若能让国阵土保党在丹绒拿督州选区补选中派出的候选人不战而胜，将会是对全民首长已故拿督巴丁宜阿德南最好的道别。

“我们明白我们生活在民主体制下，任何人都有参与竞选的自由。不过，作为对阿德南的最后道别，我们乐意看到国阵在丹绒拿督不战而胜。”

他也明确理解，任何在国阵旗帜下上阵，替代已故阿德南的候选人肯定会以漂亮成绩取胜，因为阿德南为当地做了很多事情和策划，包括推动建设河滨公园等发展项目。

“任何上阵丹绒拿督的国阵土保党候选人是非常幸运的，我相信当地人不会想把席位让给在野党。”

也是砂土保党最高理事的阿都卡林今日在砂州内阁成员及助理部长宣誓仪式后受访时透露，土保党将于本月21日召开最高理事会讨论丹绒拿督州选区候选人的遴选事项。

“有数个名字出现了，我相信大家都知道，但我们会针对那些人选进行选拔，最终的候选人有可能是目前出现的名字，或者是外来者。但最重要的是，候选人得要有胜算，是地方选民想要他或她成为他们的代议士的人选。”

他说，土保党知道目前流传可能是已故首长拿督巴丁宜阿德南的夫人拿汀巴丁宜查米拉或其公子上阵补选，但这都是媒体和部落格上流传的揣测，土保党还没决定人选。

“土保党在遴选候选人方面没有特定的方式，不过大原则是要有胜算且受当地人民欢迎。如果当地选民要查米拉，我们会询问查米拉是否有参与竞选的意愿，如果当地选民要阿德南的公子阿都阿兹或阿兹祖，我们也会向他们了解竞选的意愿。”

询及上述2人的名字是否在具潜能人选之列，阿都卡林表示，据本身了解有多名潜能人选，包括一直服务当地者，不过土保党不缺任何能者去竞选丹绒拿督州选区。

另一方面，被问及内阁改组后，他被扶正的可能性时，他阐明没有任何特权去做任何州政府职位的安排，并交由首长去决定，并指本身资历尚浅，而州政府中还有许多资深的助理部长。