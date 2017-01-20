阿邦佐：只要我是首長 絕不允巫統登陸砂州

阿邦佐哈里（前排中）在新闻发布会上，宣布他领导的新内阁阵容。

（本报古晋19日讯）砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里今日表明，只要本身还是砂拉越的首席部长和领导人，就不会允许巫统登陆砂州。他还强调，砂国阵会在国阵精神下与巫统一起合作，但巫统不会出现在砂拉越。

阿邦佐哈里过去被指与巫统关系密切，他选择在上任以来首度正式面对媒体时作出表态，充分显示这个举动的深远意义。

他今日在砂州内阁成员及助理部长宣誓仪式后，召开新闻发布会阐明，由他领导的砂州政府会延续已故前任首长拿督巴丁宜阿德南的努力，尽力兑现所有诺言，包括继续争取权力下放，“国阵领袖承诺会捍卫砂拉越的权益，并追求第十一届州选举‘选举宣言’的兑现。我们8个月前在第十一届砂州选举中获胜，我们会继续兑现阿德南作出的诺言，并以团队形式工作。我们会尽力兑现所有诺言，包括继续争取权力下放，也会按照阿德南所说的，继续针对砂州的权益与联邦政府协商，特别是首相拿督斯里纳吉”。

他指出，本身权力下放协商委员会的成员，所以会继续与联邦政府磋商的努力，对《马来西亚协议》和联邦宪法下，砂拉越应获得的权利进行争取。

被询及争取砂州权利的进度时，他透露，砂州政府与首相拿督斯里纳吉达致了一些协议，同时还在争取一些东西，譬如印花税的收入及涉及国油公司的业务运作。

当记者询问阿邦佐哈里是否会继续争取20%石油与天然气开采税时，他直认不讳，并指那是砂拉越协商的基础，但是否达到20%，需要视情况的发展。

“在土著习俗地方面，阿德南生前要求达雅领袖进行讨论，并向他提呈讨论结果，再由他作出考虑，所以我们同样会延续他的诺言。”