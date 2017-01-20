阿邦佐料將接任黨主席 週末土保黨最高理事會議

首长阿邦佐哈里（中）在内阁及助理部长宣誓就职后，召开新闻发布会。左为副首长道格拉斯；右为州务秘书莫希迪甘尼。

（本报古晋19日讯）土保党秘书长拿督伦迪表示，土保党将于周六召开最高理事会会议，以推选该党的新主席，虽说现任署理主席拿督阿玛阿邦佐哈里担任首长后，将顺理成章成为党主席。

土保党主席兼首长拿督巴丁宜阿德南在上周三逝世，留下了首长和土保党主席的空缺。阿邦佐哈里接任首长职后，预料也将出任土保党的党主席一职。

然而，阿邦佐哈里担任党主席后，土保党署理主席一职也随之出现空缺。

伦迪表示，土保党拥有非常健全的继承系统，从过去泰益退位到现在阿德南的逝世，土保党都可以顺利而快速的进行交接。

“因为我们知道，当领导层出现真空越久，就会越容易出现问题。”

伦迪是于今日受访时，如是指出。

他指出，现任署理主席拿督巴丁宜查布已同意在来届党选中退位，将棒子交给高级副主席拿督斯里道格拉斯。

他表示，土保党署理主席职务出现一个来自土著派的空缺，在现有的阶级制度上，现任高级副主席的拿督阿玛阿旺登雅将会是合适的人选。

他说，在很大的程度上，土保党都采用阶级制度的排位，由下一阶的领袖接任上层的空缺。但有时也不尽然，就像阿德南在未担任首长前，他是土保党宣传主任。

“但是，我们知道他具有领导能力，所以他接任党主席的空缺是理所当然的。”

“而在目前的情况下，高级副主席具有能力和经验，我找不到任何理由他不能担任署理主席。”

因此，他认为，阿旺登雅是担任土保党署理主席的合适人选。

另一方面，伦迪说，阿邦佐哈里接任阿德南的职位不仅是阿德南的遗愿，更是土保党一致认同的决定，阿邦佐哈里应该领导土保党和砂拉越。

他表示，土保党领导层清楚了解每个党员的背景，谁有能力领导，谁可以被接受，该党不会随便委任一人担任首长。