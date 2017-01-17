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阿邦佐上班了

发布于 January 17, 2017
新任砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里（前排中）昨日低调到国父大厦首长署履新，正式接手首席部长的职务。
新任砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里（前排中）昨日低调到国父大厦首长署履新，正式接手首席部长的职务。


（本报古晋16日讯）新任砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里今日低调到国父大厦首长署履新，正式接手首席部长的职务。
尽管今日是上任首日，但阿邦佐哈里并无大肆铺张，也没有特别装扮，仅以黑白套装及黑色宋谷的简约穿搭，在保镖和随行人员的陪同下独自现身国父大厦，夫人拿汀阿玛朱玛阿妮未有陪伴在侧，现场也未见红毯的铺设。
阿邦佐哈里是今早9时07分在警车的开路下抵达国父大厦，砂州务秘书丹斯里慕西迪和已故前任首长拿督巴丁宜阿德南的首席机要秘书旺卡立在国父大厦大门迎接新任首长。
阿邦佐哈里在下车时并无对闻风而至的媒体发言，脸上也罕见笑容，仅礼貌性与巧遇的地方政府部长拿督沈桂贤微笑，之后便匆匆搭乘贵宾电梯上楼与州务秘书慕西迪召开会议，低调处理上任事宜。截至目前为止，阿邦佐哈里依然沿用已故阿德南留下的随行人员班底，包括保镖和首长署工作人员。
由新闻处发出的阿邦佐哈里就职照片可见，首长办公室格局与之前相比未有太大区别，但可以发现已故首长阿德南的物品已获得整理，之前置放在首长办公室内的阿德南照片、桌上型电脑已不复见。
随着阿邦佐哈里的上任，砂州首席部长的官网也暂时被关闭，以更新官方资料。阿邦佐哈里在阿德南于上周三逝世后的两天，即周五受委并宣誓成为砂州第六任首席部长。

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