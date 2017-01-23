阿賢：和諧精神 須延續 砂各族同歡 共慶新春

（本报古晋22日讯）在砂拉越，农历新年除了是华裔庆祝外，其他族群也同样欢度新年，这就是砂拉越的独特之处。因此，他强调此精神必须延续下去，如同延续已故阿德南的传奇精神一样。

砂地方政府部长拿督沈桂贤是于昨日见证浮罗岸大白猫地标穿上新春服饰后受询时，如是表示。

“已故阿德南提倡的社会和谐、宗教自由等是最好例子，所以我们要致力保留他的精神，也希望更多砂州子民可以为我们护航。”

他称，已故阿德南沙登曾经说过，砂拉越在争取自主权是需要时间去运行，虽然他已不在世，但他的奋斗精神依然存在。

所谓争取砂拉越自主权，不仅只是为砂拉越而争取，也同样为在砂州以外的砂州子民争取他们应得权益，确保他们在外地一并享有公平待遇及机遇。也为砂人联党党魁的他说，该党党员遍布全砂各地、甚至外地都有，而该党许多党员在各领域都有优秀表现。难得可贵是，他们不仅心系人联党，也同样关心砂拉越的自主权，不遗余力为砂拉越做出贡献。

他举例，古晋LOT 10精品酒店号东黄国开就是其中很好的党员典范，秉持着取之社会、用之社会精神管理事业，也为时下年轻人提供实习和培训平台，为他们制造就业机会。

因此，他认为砂拉越子民应延续已故阿德南沙登的伟大精神，协助砂拉越继续往前走，勿开倒车。

与此同时，他也感谢黄国开包办今年位于浮罗岸大白猫地表的新春服饰赞助，为整个古晋市带来春意荡漾氛围。

“大白猫是古晋独特的地标象征，也是古晋市民和谐的象征。”