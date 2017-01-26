阿賢：加入當地特色 揮春可成砂州文化

醒狮向砂地方政府部长拿督沈桂贤拜个早年。

（本报古晋25日讯）砂地方政府部长拿督沈桂贤表示，挥春不仅是中华文化，也能变成砂拉越一种文化，融入砂拉越多元文化的特色。

“3年前我和已故前首席部长阿德南到中国，他们以书法的方式来写爪哇（Jawi）文，这就是我们应该创造的特色文化。”

故此，他希望能把书法加入砂拉越文化特色，不仅能传承中华文化，也能让砂拉越州各族参与和体验中华文化。

他是于今日上午，出席古晋中学2017年丁酉年挥春比赛，致词时发表谈话。

沈桂贤说，晋中是一所非常特别的国民型中学，该校学生不单只是华裔，也有许多友族学生，各族学生能就此学习如何与不同种族的民族和谐共处。

他呼吁学生珍惜在中学的5年生涯，毕竟毕业后无论是到西马或国外深造，就不再有这样的机会与多元种族一起生活和学习。

与此同时，他也指出，多年来晋中学生为砂拉越带来辉煌的贡献，不久的将来也是在座学生为砂拉越贡献的时候了，因此他敦促学生们努力学习。

沈桂贤在较早前也提及，砂州子民很幸运能与各族人民共庆佳节。

他回顾在澳洲17年的生涯，就算是农历新年期间也只是和普通日子一样过，更不会听到”新年快乐“的祝贺语。

同时，在西马也甚少有互相拜年的文化，人们都选择到外度假；反之砂州各族人民都会在佳节期间互相拜访，和乐融融。