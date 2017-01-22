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阿賢冀土著加入行列 砂華裔愛書法

发布于 January 22, 2017


（本报古晋21日讯）砂地方政府部长拿督沈桂贤认为，书法虽说是中国传统文化，更是砂拉越华人的传统文化，从小学到中学，再到年老人士，都不乏热爱书法人士。
对此，他希望除了华族子女学习书法，土著同胞也可以加入这个行列，共同为砂拉越特色文化传承下去。
也是人联党主席的沈桂贤今早受邀出席为石角民立中学及古晋中华书画研究会联合所主办的丁酉年挥春比赛主持揭题礼时，也冀望看到将后不仅仅可以看到华族儿女在倡导书法，土著同胞同样可以学习书法。
他相信，透过书法比赛，除了可以培养及发掘书法人才，而重要的是为了砂拉越中华文化的根而办。
“我曾经随着已故前首长拿督巴丁宜丹斯里阿德南沙登前往中国，发现到当地人除了写传统的书写华文书法，更有者用书法写下爪夷文，这就是其特别之处。”
另一方面，他也希望将后可以看到更多的土著孩子能前来独中求学，包括石角民立中学。
丁酉年挥春比赛成绩
小学初小组:
第一名：谢乐怡（四哩半中公）
第二名：田贤哲（六小）
第三名：郑佳佳（大富村华小）
佳作奖：江子杰（马当七哩中公）、杨子泓（大富村华小）、杨珺媛（马当七哩中公）、黄馨颐（大富村华小）、蔡征睿（石角中公）、谢兆璇（伦乐中公）、许皓竣（实谈宾国民小學）、邱悦兰（马当七哩中公）
小学高小组:
第一名：何佳乐（六小）
第二名：黄永鑫（三小）
第三名：范祈赫（大富村华小）
佳作奖：黄张紫渊（四小）、官有韦（甲港中公）、佘建宏（四哩半中公）、张家舜（大富村华小）、张珍毓（大富村华小）、刘俞希（大富村华小）、黄丽璇（一小）、杨语航（马当七哩中公）

中学初中组:
第一名：林宏达（青中）
第二名：范欣然（一中）
第三名：范欣慧（一中）
佳作奖：刘乙蓉（一中）、陈正驰（柏特拉再也政中）、黄紫盈（石角政府中学）、温倩洁（青中）、
吴欣怡（盐材港政府中学）、田恺微（盐材港政府中学）、张金（敦拉萨政中）、张征斌（敦拉萨政中）
中学高中组:
第一名：官欣仪（盐材港政府中学）
第二名：陈正汕（柏特拉再也政中）
第三名：官欣仪（青中）
佳作奖：陈爱心（古晋国民型中学）、黄泽旭（古晋中学）、陈盈洁（煤炭路国中）、刘泽倩（石角民立中学）、陈盈静（煤炭路过中）、黄馨仪（浮罗岸中学）、蔡昕玶（煤炭路中学）、许尹静（实旦宾政中）
公开组:
第一名：杨振祥
第二名：沈光盛
第三名：陈正岳
佳作奖：蔡宗池、郑力铭、黄维汉、刘志韩、黄泽茹、蔡森枝。

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