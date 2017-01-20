阿牛：正在寫劇本 準備進軍中國電影業

大马唱片艺人协会（RPM）在诗巫颁发版权费予音乐人，身为董事的大马创作歌手阿牛亲自来主持颁发仪式。

（本报诗巫19日讯）身兼创作歌手、导演及演员于一身的陈庆祥（阿牛）准备进军中国电影业！

阿牛今日在诗巫颁发版权费给东马的音乐人后，接受媒体的访问时披露目前他正在编写中国素材的电影，准备在中国拍片，大展拳脚。

今年除了在写剧本，他的歌唱事业也没有停顿，预计年中还会出新专辑。这是隔了多年后再推出的全新专辑，现已挑了5、6首本身创作的词曲。

阿牛的为人和他的曲风一样朴素自然，当媒体提出询问，隔了那么多年没有推出新专辑，究竟是否在忙着其他更重要的事？他即坦率地说“是写不出，很难”。

“写歌并不容易，必须要有灵感，而灵感是最不可靠的东西。我很久没有写歌了，去年才开始陆陆续续的写，真的写不出来，很难啊！”

其实阿牛有写了一大堆的新歌，但是他挑歌挑得较严谨，因此此次的新专辑才从中挑选了5、6首，而预计新专辑将于今年中旬面市。

新专辑的主打歌未定，然而仍将沿续阿牛一贯的独特风格。他说，马来西亚华人有本身的文字逻辑，与中国与台湾的遣词用字不同。

“我们的文字表达词汇很简单，因此我认为还是走回本国的文字风格，用最简单的生活化文字，来写深刻的内涵。”

在诗巫省华团大厦巧遇偶像的马来西亚留华同学会砂区委会副主席黄首咏表示，当年他在中国深造时，大学里很多同学都在听阿牛的歌，阿牛是马来西亚的标竿性艺人。

黄首咏自认从中学到大学时期，都喜欢听阿牛的歌。他还特别向偶像表明，所拥有的阿牛专辑全部都是购买正版唱片光碟。

阿牛于2015年及2016年皆参与了中国的真人秀节目，其一是山东卫视联合华策影视共同打造的中国首档音乐体验真人秀节目“为你而歌”，其二是由优漫卡通卫视和江苏综艺合力打造的“唱响好儿歌”。

阿牛指出，这两档真人秀节目现已经拍完了，而过了年他将会前往北京，希望在中国开拍电影。他目前所写的剧本是第三个，之前两部是以我国为背景的《初恋红豆冰》及《金童玉女》。

多年前曾来过诗巫的阿牛一直记得诗巫的特产–虾干，他说，全马只有诗巫的虾干是最好的，他买了一大箱让妈妈拿来煲汤炒菜，自己就常常喜欢取来生吃，味道十分鲜美。

董事阿牛抵巫頒版權費

（本报诗巫19日讯）大马唱片艺人协会（RPM）今天在诗巫发放版权费，担任董事的大马创作歌手阿牛（陈庆祥）亲自前来颁发。而来自沙的120名音乐人领取了每人至少600令吉的版权费。

据大马唱片艺人协会高级经理姚美思披露，登记成为该会会员的全国音乐人有一千四百余人，而砂沙两地则有一百六十余人。“东马的会员以伊班音乐人占绝大多数，占了90%以上。”

音乐人的版权费是每年一度计算，而版权费是根据播放的频率来计算。虽说如此，该会保证每位音乐人至少会获得600令吉的版权费。

大马唱片艺人协会的成立宗旨是代表唱片艺人和音乐人，以维护他们的利益与权利。

“一旦唱片艺人和音乐人登记成为大马唱片艺人协会会员后，该会员的歌曲作品只要在广播电台播送或公共场合公开播放，大马唱片艺人协会将确保该会员将收到任何所有应得的版权费。”

姚美思强调，只要有录一首歌或出一张唱片，就可以登记成为该会的终身会员，入会及年费全免。而该会是将版权收入扣除开销后，根据会员歌曲的播放率来分发版权费。